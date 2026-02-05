NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

"Pedimos perdón porque a mí no me gustan los presos": Jorge Rodríguez tras aprobación en primera instancia de Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional del régimen venezolano

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela - Foto: EFE
Rodríguez pidió celeridad para que sea aprobada la Ley que ahora entrará en periodo de consultas antes de su aprobación final.

Por votación unánime, la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, controlada por el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, aprobó este miércoles en primera discusión la Ley de Amnistía para liberación de presos políticos encarcelados arbitrariamente.

Los honorables diputados que estén a favor del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad”, dijo Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea ilegítima.

Tras promulgar la aprobación en primera instancia, el hermano de Delcy Rodríguez brindó un discurso a favor del perdón, lo que evidencia un cambio radical en la postura del régimen con respecto a los presos políticos como consecuencia de la presión estadounidense tras la captura de Nicolás Maduro.

o

"Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también", comenzó diciendo. "Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos, puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea o las realidades de la política y de la situación concreta de la sociedad", agregó.

A su vez, pidió celeridad para que sea probada la Ley que ahora entrará en periodo de consultas antes de su aprobación final.

Tenemos no solo que tragar grueso y los sapos que haya que tragarse por la convivencia, la reconciliación, la paz y el abrazo, sino también hilar fino para no dejarnos desviar", indicó.

“El proceso de consultas tiene que ser profundo, arduo. No tengamos temor de hablar con todos, con quien quiera decirnos algo, con quien tenga un testimonio y una propuesta. “No tenemos mucho tiempo", insistió.

o

En ese sentido, pidió a los diputados que conforman la Asamblea ilegítima, hablar incluso con los presos políticos. “Vayan y hablen con la gente, hablen con los familiares de personas privadas de la libertad, con los privados de la libertad”, sostuvo.

