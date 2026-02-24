NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Gianni Infantino

Presidente de la FIFA dice estar "muy tranquilo" de que México sea una de las sedes del mundial pese a la ola de violencia que azota al país tras la muerte de 'El Mencho'

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianni Infantino | Foto: AFP
Este martes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se refirió sobre su posición de tener a México como sede del mundial tras la ola de violencia que azota al país luego de la muerte de 'El Mencho' cabeza del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Infantino le comentó a AFP que está "muy tranquilo" de que México siga siendo uno de los países anfitriones de la cita mundialista que se disputará en junio, pese a la ola de violencia tras la muerte del capo del narcotráfico.

Decenas de muertos, vehículos incendiados, comercios cerrados, bloqueos de carreteras y un clima de terror paralizaron buena parte del país el domingo tras la muerte del capo Nemesio Oseguera, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar.

A pesar de las imágenes de violencia que dieron la vuelta al mundo, el patrón del fútbol dio un parte de tranquilidad a menos de cuatro meses del inicio del Mundial, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

"Muy tranquilo, todo muy bien. Va a ser todo espectacular", aseguró Infantino a la AFP en la ciudad colombiana de Barranquilla, en las primeras declaraciones sobre el tema.

"Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum", agregó luego en una rueda de prensa. "Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades" y seguimos "la situación".

Sheinbaum ya había descartado más temprano riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México y la urbe más afectada por la retaliación narco.

La mandataria ofreció una rueda de prensa en la que dio un parte de regreso paulatino a la normalidad y ofreció "todas las garantías" para que la metrópoli del oeste del país reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

Durante la operación del domingo y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades el lunes.

El CJNG respondió al despliegue oficial con una embestida violenta en 20 de los 32 estados mexicanos.

Infantino no había opinado del tema hasta este martes, pero lo hizo a la AFP en su llegada a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, en donde asistió a la inauguración del nuevo hotel de la 'Tricolor'.

