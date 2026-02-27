NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Tarek William Saab

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El analista político Diego Scharifker, la activista de derechos humanos Loredana Hernández y el abogado constitucionalista Kelvi Zambrano analizaron la medida del régimen chavista.

Estos días, el fiscal represor del régimen en Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional chavista, aunque fue designado poco después como encargado de la Defensoría del Pueblo.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el analista político Diego Scharifker, la activista de derechos humanos Loredana Hernández y el abogado constitucionalista Kelvi Zambrano analizaron la medida del régimen chavista ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

o

“Tarek William Saab era el gran carcelero venezolano del régimen (...) el gran responsable de justificar legalmente, entre comillas, la detención de todo aquel que pensara de forma distinta y que protestara o actuara en contra del régimen”, señaló Scharifker, subrayando que “es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos”.

Saab había dicho hace unos días que Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están detenidos en Estados Unidos, deberían ser acogidos en la controvertida ley de amnistía para presos políticos que propuso la encargada del régimen.

Además, evitó reconocer como presos políticos a quienes están detenidos por motivos políticos, llamándolos simplemente “personas detenidas”.

o

En ese contexto, Loredana Hernández, hija del preso político militar Héctor Hernández, dijo que Saab se caracterizó por ser un fiscal que negó la existencia de personas detenidas por razones políticas.

“Su cambio de posición no es tan importante mientras la justicia no tenga independencia”, comentó en relación a su nuevo cargo en Venezuela.

Finalmente, Zambrano argumentó que la rotación de Saab como fiscal a defensor del pueblo de entender que los que siguen controlando el poder en Venezuela “no tienen un compromiso real con el respeto y la garantía de los derechos humanos”.

Temas relacionados:

Tarek William Saab

Regimen chavista

Renuncia

Fiscal

Ministerio Público

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Actualidad

Ver más
Decomiso en República Dominicana - Captura de video (@DNCDRD)
Caribe

Junto al Comando Sur de EE. UU., país caribeño incautó un cargamento de más de 2 toneladas de cocaína: "Ha sido el más grande en la historia"

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Lo que debemos hacer es no doblegarnos": presidente europeo asegura que Estados Unidos "atacará" en los próximos meses y llama al fortalecimiento

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Decomiso en República Dominicana - Captura de video (@DNCDRD)
Caribe

Junto al Comando Sur de EE. UU., país caribeño incautó un cargamento de más de 2 toneladas de cocaína: "Ha sido el más grande en la historia"

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Lo que debemos hacer es no doblegarnos": presidente europeo asegura que Estados Unidos "atacará" en los próximos meses y llama al fortalecimiento

Francisco 'Pacho' Maturana | Foto: EFE
Entrenador

Francisco 'Pacho' Maturana fue incluido en la lista de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol por reconocida revista

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor | Foto AFP
Caso Epstein

Primer ministro de Reino Unido dice que el expríncipe Andrés debe declarar en EE.UU. sobre Epstein

Vuelo de JetBlue - Foto de referencia de EFE
Estados Unidos

Humo en la cabina de un avión obliga la evacuación y cierre temporal del aeropuerto de Newark, Estados Unidos

Tierra | Foto Canva
Nasa

La NASA descarta a los meteoritos como principal origen del agua en la Tierra tras estudio lunar

Explosiones en Kiev - Foto de referencia: EFE
Ucrania

Explosiones sacuden Kiev, capital de Ucrania, tras alerta aérea

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre