"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Estos días, el fiscal represor del régimen en Venezuela, Tarek William Saab, presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional chavista, aunque fue designado poco después como encargado de la Defensoría del Pueblo.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el analista político Diego Scharifker, la activista de derechos humanos Loredana Hernández y el abogado constitucionalista Kelvi Zambrano analizaron la medida del régimen chavista ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

“Tarek William Saab era el gran carcelero venezolano del régimen (...) el gran responsable de justificar legalmente, entre comillas, la detención de todo aquel que pensara de forma distinta y que protestara o actuara en contra del régimen”, señaló Scharifker, subrayando que “es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos”.

Saab había dicho hace unos días que Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes están detenidos en Estados Unidos, deberían ser acogidos en la controvertida ley de amnistía para presos políticos que propuso la encargada del régimen.

Además, evitó reconocer como presos políticos a quienes están detenidos por motivos políticos, llamándolos simplemente “personas detenidas”.

En ese contexto, Loredana Hernández, hija del preso político militar Héctor Hernández, dijo que Saab se caracterizó por ser un fiscal que negó la existencia de personas detenidas por razones políticas.

“Su cambio de posición no es tan importante mientras la justicia no tenga independencia”, comentó en relación a su nuevo cargo en Venezuela.

Finalmente, Zambrano argumentó que la rotación de Saab como fiscal a defensor del pueblo de entender que los que siguen controlando el poder en Venezuela “no tienen un compromiso real con el respeto y la garantía de los derechos humanos”.