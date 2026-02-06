NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Nasa

"Absolutamente impresionante": la NASA difunde nuevas imágenes de las auroras verdes vistas desde el espacio

febrero 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto captura X: @NASA_Johnson
Los amantes de la astronomía quedaron fascinados con el video que muestra el fenómeno luminoso.

El Centro Espacial Johnson de la NASA publicó el miércoles un nuevo video de más de 20 segundos en el que se pueden apreciar con claridad y detalle las auroras verdes vistas desde el espacio.

La grabación fue realizada por el satélite internacional de la Estación Espacial Internacional y compartidas en una edición sencilla que incluyó una particular musicalización.

"Desde el satélite Internacional, la Estación Espacial Internacional, auroras verdes ondulan sobre la Tierra a medida que las partículas cargadas del Sol colisionan con los gases atmosféricos, guiadas por el campo magnético de nuestro planeta", escribió el Centro Espacial Johnson de la Nasa en la publicación del video.

"El tenue resplandor naranja marca el límite de nuestra atmósfera, un recordatorio de que la Tierra está viva, protegida y resplandeciente", agregó la instalación de la agencia espacial para actividades tripuladas fuera de nuestro planeta.

Luego de la publicación del video, varios internautas amantes de la astronomía reaccionaron atónitos al registro del evento desde la fascinante perspectiva espacial.

"Momentos como este nos recuerdan lo pequeños que somos y lo hermoso que es este planeta. Absolutamente impresionante", "Maravilloso, espero algún día los seres humanos podamos unirnos para llevar a nuestros pueblos al espacio" y "La tierra está viva, protegida y resplandeciente", fueron algunas de las reacciones.

Las auroras verdes, cabe resaltar, son fenómenos luminosos naturales producidos cuando partículas cargadas del Sol (viento solar) colisionan con átomos de oxígeno en la alta atmósfera terrestre, específicamente a altitudes de 100 a 300 kilómetros.

Los lugares clave en la Tierra para apreciar las auroras verdes son países como Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y algunas regiones de Norteamérica, tales como Fairbanks en Alaska y zonas de Canadá como Yellowknife.

