NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Calentamiento Global

El calor extremo no da tregua: 2025 se perfila entre los años más cálidos del planeta

diciembre 20, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Las altas temperaturas continúan marcando récords a nivel global, según el más reciente informe del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Investigadores europeos advierten que 2025 podría ubicarse como el segundo año más cálido registrado.

Las altas temperaturas parecen no ceder y los datos más recientes lo confirman. De acuerdo con el informe de Copernicus, el año 2025 se perfila como el segundo más cálido a nivel mundial, solo por detrás de 2024.

El estudio también destaca que el mes de noviembre fue el tercero más caliente jamás registrado, con temperaturas muy por encima del promedio en regiones como el norte de Canadá, el océano Ártico y la Antártida.

o

En entrevista con Clic Verde de NTN24, el meteorólogo puertorriqueño Joseph Martínez, certificado por la Sociedad Americana de Meteorología, explicó que estos resultados no corresponden a pronósticos, sino a mediciones reales obtenidas mediante satélites y termómetros.

“Aunque en algunas zonas, como el este de Estados Unidos, se haya registrado frío intenso en diciembre, el informe analiza la situación a nivel planetario, y muestra que este año se coloca entre los más cálidos desde que existen récords”, señaló el especialista.

o

Martínez advirtió que uno de los principales efectos del aumento de las temperaturas es la acumulación de energía en los océanos, lo que favorece la formación de huracanes más intensos.

El informe de Copernicus también señala condiciones más secas de lo habitual en el norte de México, el sureste de Estados Unidos y el sur de Brasil, una tendencia que podría intensificar sequías y afectar la disponibilidad de agua.

Para el meteorólogo, aunque la Tierra ha atravesado ciclos naturales de calor y frío a lo largo de su historia, lo alarmante es la rapidez del incremento actual de las temperaturas desde la era industrial, un ritmo que dificulta la adaptación de ecosistemas y sociedades.

Además, Martínez afirma que, si no se realizan cambios profundos en el consumo de energía y en la reducción de combustibles fósiles, la tendencia al alza continuará. “Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor en la atmósfera. Puede haber variaciones de un año a otro, pero el promedio global sigue aumentando, y lo seguirá haciendo si no se reduce esta emisión”, concluyó.

Temas relacionados:

Calentamiento Global

Cambio Climático

Altas temperaturas

Combustible

Energía Eléctrica

Atmósfera

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El arquitecto de la paz es el arquitecto de la más perversa y trágica dictadura": activista Gustavo Tovar sobre premio que el régimen se inventó para Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto de Maiquetía y espacio aéreo venezolano el 25 de noviembre de 2025 (AFP y Flightradar24)
Aerolíneas

Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela

Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Reunificación familiar en Estados Unidos

Estados Unidos elimina programas de reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos, incluido Colombia

Baltazar Porras
cardenal Baltazar Porras

Tras un año complicado, este es el mensaje de Cardenal Porras a los venezolanos para Navidad

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lluvia de meteoritos | Foto NASA
Lluvia de estrellas

Este fin de semana se dará la noche más brillante del año por la lluvia de meteoritos “Gemínidas”, que estará en su pico más alto: Consejos y horarios de observación para Colombia y Venezuela

Aeropuerto de Maiquetía y espacio aéreo venezolano el 25 de noviembre de 2025 (AFP y Flightradar24)
Aerolíneas

Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela

Migrantes deportados desde EE. UU. - Foto: EFE
Reunificación familiar en Estados Unidos

Estados Unidos elimina programas de reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos, incluido Colombia

Baltazar Porras
cardenal Baltazar Porras

Tras un año complicado, este es el mensaje de Cardenal Porras a los venezolanos para Navidad

María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

Trump afirma que "muy pronto" comenzarán ataques por tierra contra organizaciones del narcotráfico y menciona a Colombia

Elecciones en Honduras (AFP)
Honduras

Hondureños cumplen dos semanas sin saber quién será su futuro presidente; en Chile el proceso tomó unas horas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre