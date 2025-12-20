El calor extremo no da tregua: 2025 se perfila entre los años más cálidos del planeta

Las altas temperaturas parecen no ceder y los datos más recientes lo confirman. De acuerdo con el informe de Copernicus, el año 2025 se perfila como el segundo más cálido a nivel mundial, solo por detrás de 2024.

El estudio también destaca que el mes de noviembre fue el tercero más caliente jamás registrado, con temperaturas muy por encima del promedio en regiones como el norte de Canadá, el océano Ártico y la Antártida.

VEA TAMBIÉN Calentamiento global agravará la dispersión de plásticos y sus impactos, alertan expertos o

En entrevista con Clic Verde de NTN24, el meteorólogo puertorriqueño Joseph Martínez, certificado por la Sociedad Americana de Meteorología, explicó que estos resultados no corresponden a pronósticos, sino a mediciones reales obtenidas mediante satélites y termómetros.

“Aunque en algunas zonas, como el este de Estados Unidos, se haya registrado frío intenso en diciembre, el informe analiza la situación a nivel planetario, y muestra que este año se coloca entre los más cálidos desde que existen récords”, señaló el especialista.

VEA TAMBIÉN España entra en fase crítica de desertificación: el 40% del territorio muestra señales de degradación acelerada o

Martínez advirtió que uno de los principales efectos del aumento de las temperaturas es la acumulación de energía en los océanos, lo que favorece la formación de huracanes más intensos.

El informe de Copernicus también señala condiciones más secas de lo habitual en el norte de México, el sureste de Estados Unidos y el sur de Brasil, una tendencia que podría intensificar sequías y afectar la disponibilidad de agua.

Para el meteorólogo, aunque la Tierra ha atravesado ciclos naturales de calor y frío a lo largo de su historia, lo alarmante es la rapidez del incremento actual de las temperaturas desde la era industrial, un ritmo que dificulta la adaptación de ecosistemas y sociedades.

Además, Martínez afirma que, si no se realizan cambios profundos en el consumo de energía y en la reducción de combustibles fósiles, la tendencia al alza continuará. “Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, atrapan el calor en la atmósfera. Puede haber variaciones de un año a otro, pero el promedio global sigue aumentando, y lo seguirá haciendo si no se reduce esta emisión”, concluyó.