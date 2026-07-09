Polémico regalo de Erdogan que incomoda a la OTAN: Un revólver Gümüşay 357 para cada mandatario

Los líderes de la OTAN se encontraron en un aprieto tras el insólito regalo que le entregó el presidente turco al final de la cumbre, el arma es una Gümüşay 357 Magnum un modelo de la empresa pública turca MKE fabricado en la década de 1990.

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El gesto que tuvo obligó a los equipos de seguridad de mandatarios como el británico Keir Starmer o las máximas autoridades de la Unión Europea a improvisar maniobras para evitar infringir las estrictas leyes de control de armas de sus propios países.

Un arma de fuego con nombre propio y seis balas reales

el paquete entregado a las delegaciones consiste en una elegante caja de madera forrada en negro. En su interior, los líderes encontraron el revólver con el nombre de cada uno grabado en el cuerpo de la pistola, junto a su munición de seis balas, y una carta oficial que los exima de controles de exportación.

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Aunque históricamente es común el intercambio de espadas o sables ceremoniales, la entrega de un arma corta de fuego lista para disparar encendió las alarmas de los servicios secretos de cada país.

El primer ministro británico Keir Starmer, fue el primero en mencionar este regalo con el que Recep Tayyip Erdogan obsequió a sus invitados. En su avión de regreso de Ankara.



Por otra parte, “el primer ministro Belga Bar De Wever se sorprendió y lo entregó de inmediato a la policía aeroportuaria para que fuera guardado en una caja fuerte y se gestionará el resto siguiendo los procedimientos aplicables”, explicó su entorno a la AFP este jueves.

Además del arma también les obsequió con un ejemplar de su biografía en inglés ( The politics of Courage: Erdoğan and the Rise of Türkiye), sobre la mesa de trabajo en la sala de la cumbre, también se dejaron sets personalizados de bolígrafo y libreta con en nombre de cada líder.

A Trump se le dejó un bolígrafo con su nombre y otro negro con la inscripción “White House”, a Merz un bolígrafo rojo grabado y una libreta gris y a Sánchez un bolígrafo rojo con su nombre y una libreta negra.