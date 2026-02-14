NTN24
Juegos Olímpicos

El “descifrador de nubes” que pronostica el clima para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

febrero 14, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Lo que comenzó como la curiosidad de un niño de ocho años observando el cielo desde una escuela en Bretaña, se ha convertido en la pieza clave de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. A sus 67 años, el meteorólogo francés Thierry Robert-Luciani es el encargado de descifrar los cielos volátiles de los Dolomitas, asegurando que las pruebas de esquí alpino se realicen bajo condiciones seguras.

Desde niño, Robert-Luciani mostró una fascinación temprana por el clima, observando nubes en el oeste de Francia y desarrollando un interés que lo llevó a estudiar física atmosférica y a formarse como pronosticador profesional.

Impulsado por esa curiosidad temprana y por el vínculo emocional con los Dolomitas italianos, tierra de su abuelo paterno, decidió convertir su obsesión en una carrera científica dedicada a la física atmosférica.

o

Tras ser identificado por sus mentores como un pronosticador nato, Robert-Luciani se trasladó al corazón de los Alpes, estableciéndose a 1.600 metros de altura en un centro de control de avalanchas.

Su relación con el esquí de élite comenzó a finales de los años 90, cuando fue convocado para elaborar pronósticos en competencias de la Copa del Mundo en Cortina d’Ampezzo.

Hoy, a sus 67 años, su trayectoria alcanza la cima definitiva como el meteorólogo oficial de las pruebas de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. En un deporte donde la seguridad depende de un hilo de viento o de un jirón de niebla, el antiguo niño que soñaba con nubes es ahora el hombre que decide cuándo el cielo es apto para la gloria olímpica.

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

