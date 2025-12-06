Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

El reciente informe de Hábitat para la Humanidad Internacional evidencia una gran contradicción: los países más vulnerables al cambio climático son los que reciben menos financiamiento para vivienda segura y sostenible.

Entre 2014 y 2023, América Latina y el Caribe recibió apenas 1.385 millones de dólares para vivienda climática, apenas el 22% del total global. Mientras Costa Rica mantiene coherencia entre compromiso y financiamiento, países como Bahamas y Panamá muestran brechas significativas, recibiendo 0 y 0,5 millones de dólares respectivamente.

María Carrizosa, directora asociada en política de vivienda global de Hábitat para la Humanidad, señaló que "nuestras comunidades están asumiendo compromisos ambiciosos, pero los recursos no están llegando a los países y familias que más los necesitan".

Carrizosa advierte que "sin financiamiento suficiente y sin acción climática centrada en la vivienda, veremos un aumento de la vulnerabilidad y de la migración climática, principalmente interna". La organización enfatiza que invertir en viviendas resilientes permite no solo reducir riesgos climáticos, sino también fortalecer el tejido social y económico de las comunidades.

Hábitat para la Humanidad promueve soluciones innovadoras adaptadas a diferentes climas y contextos culturales, como construcción sostenible con materiales reciclados, techos solares, aislamiento natural, y viviendas incrementales que refuercen estructuras existentes en barrios informales.

"Pasamos gran parte de nuestro tiempo en los hogares, que representan la base social, económica y climática de cualquier país. Sin viviendas seguras y resilientes, ninguna política climática será suficiente", concluyó Carrizosa, subrayando la urgencia de alinear compromisos y financiamiento para proteger a quienes más lo necesitan.