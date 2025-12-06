NTN24
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Sábado, 06 de diciembre de 2025
Vivienda

Cambio climático y vivienda: los países más vulnerables siguen sin apoyo suficiente

diciembre 6, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Un nuevo informe de Habitat for Humanity revela que, mientras América Latina y el Caribe muestran un alto compromiso con la agenda climática, siguen siendo de los menos apoyados para garantizar hogares seguros y sostenibles frente a los impactos del cambio climático.

El reciente informe de Hábitat para la Humanidad Internacional evidencia una gran contradicción: los países más vulnerables al cambio climático son los que reciben menos financiamiento para vivienda segura y sostenible.

Entre 2014 y 2023, América Latina y el Caribe recibió apenas 1.385 millones de dólares para vivienda climática, apenas el 22% del total global. Mientras Costa Rica mantiene coherencia entre compromiso y financiamiento, países como Bahamas y Panamá muestran brechas significativas, recibiendo 0 y 0,5 millones de dólares respectivamente.

o

María Carrizosa, directora asociada en política de vivienda global de Hábitat para la Humanidad, señaló que "nuestras comunidades están asumiendo compromisos ambiciosos, pero los recursos no están llegando a los países y familias que más los necesitan".

Carrizosa advierte que "sin financiamiento suficiente y sin acción climática centrada en la vivienda, veremos un aumento de la vulnerabilidad y de la migración climática, principalmente interna". La organización enfatiza que invertir en viviendas resilientes permite no solo reducir riesgos climáticos, sino también fortalecer el tejido social y económico de las comunidades.

Hábitat para la Humanidad promueve soluciones innovadoras adaptadas a diferentes climas y contextos culturales, como construcción sostenible con materiales reciclados, techos solares, aislamiento natural, y viviendas incrementales que refuercen estructuras existentes en barrios informales.

"Pasamos gran parte de nuestro tiempo en los hogares, que representan la base social, económica y climática de cualquier país. Sin viviendas seguras y resilientes, ninguna política climática será suficiente", concluyó Carrizosa, subrayando la urgencia de alinear compromisos y financiamiento para proteger a quienes más lo necesitan.

Temas relacionados:

Vivienda

Inundaciones

Financiamiento

COP

Brasil

Cambio Climático

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Madre de presos políticos en Venezuela narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura sufrida por uno de sus hijos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo su entrada al sorteo de los grupos del torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Donald Trump

Trump le responde a Noticias RCN y NTN24 si alguna vez jugó fútbol y dice que ama a Colombia

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin (EFE)
Guerra en Ucrania

¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump?

Nasry Asfura, candidato apoyado por Donald Trump en presidenciales de Honduras - Foto: EFE
Honduras

Nasry Asfura, candidato favorito de Donald Trump en Honduras, aventaja a su rival en presidenciales

Hugo 'el Pollo' Carvajal / Foto AFP
Hugo El Pollo Carvajal

"Él debe tener todos los respaldos para corroborar esa información": exdirector de Armamento de Venezuela sobre denuncias del ‘Pollo’ Carvajal contra el régimen de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia - Foto EFE
Colombia

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos hará nuevos ejercicios militares en país cercano a Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia - Foto EFE
Colombia

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Portaviones Gerald R. Ford - Foto America's Navy
Despliegue militar de Estados Unidos

Armada de EE. UU. precisa la misión del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe sur y revela su impactante poder militar

Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos hará nuevos ejercicios militares en país cercano a Venezuela

Jeannette Jara y José Antonio Kast / FOTO: EFE
Elecciones en Chile

Habrá segunda vuelta en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast lideran la votación

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump asegura que ya tomó "una decisión sobre Venezuela", pero no puede revelar cuál es

Foto X: @Policia de España
El Tren de Aragua

En video quedó registrada la captura de la primera célula del Tren de Aragua en España en un operativo donde participó la Policía de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre