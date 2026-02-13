"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Familiares de presos políticos recluidos en el Centro de Control y Resguardo de Detenidos de la Zona 7 en Boleíta, Caracas, se encadenaron este jueves a las afueras del recinto para exigir la liberación de sus parientes.

La protesta se produce tras el diferimiento de la segunda discusión de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional y el incumplimiento de las promesas realizadas por Jorge Rodríguez.

Según los manifestantes, Rodríguez visitó el centro de reclusión hace una semana y prometió que entre el martes y viernes de esta semana saldrían absolutamente todos los detenidos. Sin embargo, ninguna liberación se concretó desde la Zona 7.

Marina Saldivia, quien tiene cuatro familiares detenidos en el centro, expresó en La Tarde de NTN24 su frustración: "El señor Jorge Rodríguez vino a prometernos de que el martes pasado hasta el viernes iba a sacar los presos que estaban aquí y no pasó nada. Dijo que venía el lunes y no vino ni mandó mensaje ni llamó, ni nada".

“Hasta que él no cumpla su palabra no nos vamos a ir de aquí. Nosotros no nos vamos a ir de aquí porque nosotros no estamos aquí de mentira como él lo hizo, que nos metió mentira", añadió.

Los familiares llevan un mes y cinco días durmiendo frente al centro de reclusión, soportando condiciones climáticas adversas. "Aguantando agua, aguantando sereno, aguantando sol, lluvia, se nos mojan las carpas", relató Saldivia, quien padece diabetes, hipertensión y problemas de nervio ciático, y ya se descompensó en una ocasión durante la vigilia.

La protesta también responde al diferimiento del debate sobre la Ley de Amnistía, que estaba programado para este jueves. Los familiares denuncian que las excarcelaciones llevadas a cabo en meses recientes no han beneficiado a ninguno de los detenidos en la Zona 7.

Los manifestantes también denuncian intentos de chantaje, ofreciéndoles reanudar las visitas suspendidas a cambio de levantar la protesta. "Nosotros no queremos más visitas, lo que queremos es que nos den a nuestros familiares", afirmó Saldivia, quien viajó desde Ciudad Bolívar para estar cerca de sus parientes detenidos.