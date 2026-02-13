NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Marina Saldivia, quien tiene cuatro familiares detenidos en el centro, expresó en La Tarde de NTN24 su frustración por la no liberación de los presos políticos.

Familiares de presos políticos recluidos en el Centro de Control y Resguardo de Detenidos de la Zona 7 en Boleíta, Caracas, se encadenaron este jueves a las afueras del recinto para exigir la liberación de sus parientes.

La protesta se produce tras el diferimiento de la segunda discusión de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional y el incumplimiento de las promesas realizadas por Jorge Rodríguez.

Según los manifestantes, Rodríguez visitó el centro de reclusión hace una semana y prometió que entre el martes y viernes de esta semana saldrían absolutamente todos los detenidos. Sin embargo, ninguna liberación se concretó desde la Zona 7.

o

Marina Saldivia, quien tiene cuatro familiares detenidos en el centro, expresó en La Tarde de NTN24 su frustración: "El señor Jorge Rodríguez vino a prometernos de que el martes pasado hasta el viernes iba a sacar los presos que estaban aquí y no pasó nada. Dijo que venía el lunes y no vino ni mandó mensaje ni llamó, ni nada".

Hasta que él no cumpla su palabra no nos vamos a ir de aquí. Nosotros no nos vamos a ir de aquí porque nosotros no estamos aquí de mentira como él lo hizo, que nos metió mentira", añadió.

Los familiares llevan un mes y cinco días durmiendo frente al centro de reclusión, soportando condiciones climáticas adversas. "Aguantando agua, aguantando sereno, aguantando sol, lluvia, se nos mojan las carpas", relató Saldivia, quien padece diabetes, hipertensión y problemas de nervio ciático, y ya se descompensó en una ocasión durante la vigilia.

La protesta también responde al diferimiento del debate sobre la Ley de Amnistía, que estaba programado para este jueves. Los familiares denuncian que las excarcelaciones llevadas a cabo en meses recientes no han beneficiado a ninguno de los detenidos en la Zona 7.

o

Los manifestantes también denuncian intentos de chantaje, ofreciéndoles reanudar las visitas suspendidas a cambio de levantar la protesta. "Nosotros no queremos más visitas, lo que queremos es que nos den a nuestros familiares", afirmó Saldivia, quien viajó desde Ciudad Bolívar para estar cerca de sus parientes detenidos.

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Más de Actualidad

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Germán Giuliani - Captura de video de AFP
Presos políticos en Venezuela

Se conoce video de un abogado argentino detenido por el régimen de Venezuela: "Temo por mi vida, temo que no salga de esta"

Daniel Noboa, Rosa Yolanda Villavicencio, Pedro Sánchez - AFP, EFE
Aranceles

Delegación de Colombia viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador tras escalada arancelaria entre ambos países

