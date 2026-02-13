NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Roxana Juárez Parra, especialista en seguridad nacional e inteligencia, analizó el operativo.

El presidente Donald Trump reveló nuevos detalles sobre la Operación Determinación Absoluta, el operativo militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela la madrugada del 3 de enero.

Durante una visita a Fort Bragg, Carolina del Norte, el mandatario estadounidense destacó la precisión de la misión y reconoció a las Fuerzas Especiales que participaron en la acción.

o

Siguiendo las órdenes del presidente Donald Trump, la operación fue monitoreada en tiempo real desde Florida, demostrando un nivel de coordinación y tecnología militar formidable.

A primeras horas del 3 de enero, varias aeronaves, incluyendo F-22, F-35 y helicópteros Chinook, participaron en la misión tras confirmar la presencia de Maduro en el Fuerte Tiuna mediante un RQ-170 Sentinel.

Este sofisticado dispositivo guió con precisión a las Fuerzas Especiales hacia su objetivo. Alrededor de las dos de la madrugada, las unidades aéreas comenzaron a bombardear defensas antiaéreas cerca de Caracas. Asimismo, interferencias electrónicas anularon los sistemas de comunicación venezolanos, permitiendo la entrada de los helicópteros de extracción.

Según declaraciones de Trump, una nueva arma secreta fue utilizada para neutralizar a la seguridad del presidente venezolano. Esta tecnología, que permanece en secreto, fue descrita como “un arma como ninguna otra”.

La operación culminó exitosamente cuando los soldados capturaron a Maduro y a su esposa, tratando de alcanzar un refugio seguro, y fueron trasladados al portaaviones USS Iwo Jima en el Caribe.

El posterior traslado de Maduro a la base estadounidense en Cuba y su viaje a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo subraya la complejidad de esta misión. La Operación Determinación Absoluta ha sido considerada un éxito rotundo, con la ausencia de bajas norteamericanas confirmando la maestría en la ejecución.

Fort Bragg, en Carolina del Norte, jugó un papel crucial al ser la base de los Delta Force, la unidad de élite que lideró esta misión. Renovado a su nombre original en 2025, Fort Bragg sigue siendo un pilar de las Fuerzas Especiales de EE.UU., destacándose por su vasto contingente militar.

o

La intervención de Estados Unidos en Venezuela plantea preguntas sobre la operatividad de las defensas suministradas al régimen por Rusia y China.

“No sabemos por qué no funcionaron, pero fue una muestra del poderío militar estadounidense”, declaró Trump tras la operación, señalando una notable victoria estratégica para Estados Unidos.

Roxana Juárez Parra, especialista en seguridad nacional e inteligencia, analizó que Trump "está ocupando un espacio de poder" en la gobernanza internacional.

"Estados Unidos está demostrando su capacidad militar mientras las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas están en stand-by", afirmó la analista desde Ciudad de México.

