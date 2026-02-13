"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Este viernes 13 de febrero se cumple la fecha límite prometida por el presidente de la Asamblea Nacional afín al régimen venezolano, Jorge Rodríguez, de excarcelar a los presos políticos del país.

Desde el pasado 8 de enero hasta el 10 de febrero de 2026, según un informe de la ONG Foro Penal se han excarcelado a 431 presos, mientras que 639 siguen encarcelados. De esos 639 personas detenidas, 185 son militares, afirmó la ONG.

Ante la incertidumbre por el incumplimiento del régimen venezolano de poner en libertad a los presos políticos, madres y familiares decidieron encadenarse a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas.

Para hablar sobre este tema, Narwin Concepción Gil, hermana de Marilyn del Valle Gill, detenida por el régimen venezolano el pasado 25 de noviembre de 2025 y acusada de asociación para delinquir, traición a la patria y terrorismo, conversó con el programa La Noche de NTN24.

Narwin comentó durante su diálogo con el canal de las Américas que siguen en vigilia "al ver que lo que hacen es posponer estás leyes" y que "nos violentaron prácticamente en todos los aspectos. Vivimos mal, porque esto no es vivir y es un trato inhumano. Lo que hicieron con nosotros es algo que está fuera de limites".

Sobre la decisión de encadenarse a las afueras del centro penitenciario, la invitada señaló: "tomamos las decisión de encadenarnos sin acceso a entrada de este recinto penitenciario para que tomen consciencia y nos entreguen a nuestros familiares. Nosotras nos vamos a desencadenar solo cuando nos entreguen a nuestros familiares".

Y contó que los que están presos "están muy afectados. No quieren seguir viviendo esta monstruosidad" y explicó que les prohibieron las visitas para que sus seres queridos se sientan acompañados.

"Nos los entreguen vivos y sanos, porque en realidad ya los han afectado psicológicamente tanto a ellos como a nosotros con esta monstruosidad", agregó.

De manera emotiva, desde las cámaras de NTN24, dijo: "con lágrimas en mis ojos y con mis compañeras atrás encadenadas, les pido que por favor tomen consciencia de todo el daño que nos están ocasionando".

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que me la entregaron, que nos los entregaron a todos porque allí no puede quedar nadie", puntualizó.

Por otra parte, tras seis meses de desaparición forzada, familiares de prisioneros de 'Operación Gedeón' pudieron verlos por primera vez.

Sobre esto Marisela Parra, madre de Leonardo y Leandro Chirinos Parra, compartió en La Noche su testimonio de la visita que le hizo a sus hijos recluidos en Guaicaipuro, en Venezuela.