Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fija el salario mínimo en Colombia para el año 2026 ha generado un significativo revuelo en el país.

Este incremento del 23,7% había sido anunciado por el gobierno como el aumento más alto en la historia reciente de Colombia.

Sin embargo, el Consejo de Estado identificó que el decreto no estaba sustentado en los parámetros técnicos exigidos por la ley, situación que llevó a la suspensión cautelar de la medida tras recibir más de 30 demandas al respecto.

El magistrado Juan Camilo Morales fue clave en el caso, al encabezar el proceso con 38 demandas. Según el fallo, el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene un plazo de ocho días para emitir un nuevo decreto provisional, fundamentado de manera detallada y verificable.

Esto implica que se debe explicar el tipo de valoración aplicada a cada criterio, junto con un análisis del contexto económico actual. Además, cualquier cifra o valor económico debe sustentarse adecuadamente.

Los efectos de esta decisión han sido diversos. Mientras entidades empresariales afirmaron que el aumento del salario mínimo tendría que mantenerse debido a la planificación de presupuestos, otros sectores perciben esta medida como un acto significativo en el ámbito económico y político.

El mensaje de los empresarios es claro: el aumento del 23% en el salario mínimo ya está incorporado en sus planes y no será revertido, lo que añade una dimensión de incertidumbre sobre el desenlace de esta situación.

Un punto relevante es cómo la decisión del Consejo de Estado podría influir en las elecciones próximas, ya que nos encontramos en un marco de campaña electoral.