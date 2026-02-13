'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Mientras los familiares de los presos políticos en Venezuela esperan a las afueras de las cárceles para tener información sobre sus seres queridos, Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro, reveló que habría sostenido una llamada telefónica con su padre, quien se encuentra preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

'Nicolasito', como es conocido el hijo de Maduro, aseguró durante un evento público que la comunicación, en la que hasta hablaron de béisbol, habría ocurrido mientras participaba en una sesión de la Asamblea Nacional que debate una ley de amnistía.

Maduro Guerra señaló, además, que durante la conversación su padre le habría expresado su intención de acogerse junto con su esposa, Cilia Flores, al proyecto de ley que extendería el perdón a delitos políticos cometidos desde 1999.

"Amnistía no solo para ellos, para nosotros también", dijo en la supuesta llamada con su hijo el exjefe del régimen venezolano, quien está preso en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Nueva York.

El hijo de Maduro indicó que la “conversación fue extensa” y que su padre mantendría plena confianza en Delcy Rodríguez, actual encargada del régimen, después de su captura el 3 de enero en una operación de Estados Unidos en Caracas.

"(Maduro) preguntó cómo estaba todo, cómo está la patria, cómo está el equipo. Él me dijo 'ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer y están tomando los pasos correctos, nuestra tranquilidad aquí es la unidad del pueblo y la unidad con el alto mando y mi equipo, que es el equipo de la patria'", relató el hijo del dictador detenido.

Cabe mencionar que las condiciones de reclusión en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn establecen que las llamadas telefónicas están estrictamente limitadas y son monitoreadas. Incluso, los reclusos bajo medidas administrativas especiales tienen prohibido casi cualquier contacto con el exterior, exceptuando las comunicaciones con su defensa.

El hijo de Maduro, quien además es diputado de la ilegítima Asamblea Nacional, está actualmente acusado y sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y represión.