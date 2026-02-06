NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Aeropuertos

China construirá el aeropuerto más grande del planeta sobre una isla artificial

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Aeropuerto | Foto Canva
El proyecto utiliza cimentación profunda de hasta 80 metros para estabilizar el suelo marino y resistir cualquier contratiempo.

De acuerdo con el diario South China Morning Post, China está construyendo sobre una de sus islas artificiales el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, el cual promete ser el más grande del mundo.

Ubicado al noreste del país, esta construcción abarcará 20 kilómetros cuadrados, y tiene una inversión de 4.300 millones de euros, asimismo, contará con cuatro pistas de aterrizaje y una terminal de 900.000 metros cuadrados.

El proyecto tendrá como iniciativa revolucionar la conectividad y la economía local, principalmente para la ciudad de Dalian y la provincia de Liaoning.


Este aeropuerto no solo se convertirá en el más grande jamás construido sobre una isla artificial, sino también superará a grandes referentes como el aeropuerto de Hong Kong y Kansai en Japón.

Según el diario chino, el aeropuerto tendrá una capacidad aproximada de 80 millones de pasajeros al año, además, se prevé un movimiento alrededor de un millón de toneladas de carga anual.

Actualmente el mega aeropuerto sigue en construcción y presenta "avances relevantes", el plazo de finalización está estimada para el año 2035.

Más allá de la innovación, la construcción del aeropuerto corresponde a una crisis, debido a que el actual aeropuerto de Dalian, Zhoushuizi, que cuenta con casi un siglo de antigüedad, ha alcanzado su límite operativo.

Según la fuente, la ubicación del aeropuerto de Dalian complica maniobras aéreas debido a que está en un valle rodeado de montañas, aumentando los riesgos operativos y limitando la posibilidad de expansión.

En ese contexto, algunas operaciones en Dalian serán trasladas al aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, ofreciendo un entorno más seguro y flexible para recibir operaciones de gran volumen.

No obstante, el especialista en aviación Li Hanming advirtió al diario chino que la ubicación del aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan es vulnerable frente a terremotos o impactos marítimos.

