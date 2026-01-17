“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Venezuela atraviesa momentos decisivos en la búsqueda de una transición democrática luego de la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, el país sigue bajo el yugo de otros tiranos encabezados por Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, entre otros.

Para entender este importante momento histórico que vive la sociedad venezolana, el programa Razón de Estado habló con el expresidente de Bolivia, Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez, quien analizó tres puntos importantes.

"Primero. Este no era un proyecto de un líder visionario, Chávez tenía algunas aptitudes de liderazgo. Maduro, Cabello, Padrino, Delcy, Jorge, era un conglomerado criminal. Se llevaron a uno que coordinaba, pero sigue el resto y su naturaleza no cambia", mencionó el expresidente.

‘Tuto’ Quiroga hace la metáfora que si se apunta a un grupo de criminales es probable que dejen de delinquir, pero en el momento en que se levanta la capacidad coercitiva vuelve esa naturaleza de corrupción, delincuencia y asesinatos.

“Segundo, Veo que hay sectores maduristas que alguna lealtad habrán tenido y se van a dar cuenta que los hermanitos Rodríguez entregaron a Maduro y algunos amigos leales de Maduro van a estar descontentos”, comentó.

“Tercero. El factor militar. Hay una vieja animadversión de Delcy Rodríguez hacia militares y Estados Unidos, por su historia, por su padre, por lo que ocurrió con su familia. Y que es mutua, ella desprecia a los militares”, sentenció.

El expresidente explicó que esta animadversión es mutua entre Delcy Rodríguez y los militares lo que hace difícil que sea sostenible lo que está ocurriendo en la dictadura venezolana.

En términos económicos, para el expresidente, esta situación aún hace difícil la inversión en el país, debido a que aún no hay democracia.