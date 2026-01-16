NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Elon Musk

Elon Musk califica de "completo idiota" a jefe de aerolínea que descartó instalar dispositivos Starlink de la SpaceX en sus aviones

enero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk - Foto EFE
El magnate respondió a las afirmaciones del jefe de la aerolínea quien había asegurado previamente que Musk no sabía "nada" sobre aviación y resistencia.

Elon Musk calificó el viernes al CEO de Ryanair, Michael O'Leary, de "completo idiota" que debería ser despedido, intensificando una disputa pública que comenzó después de que el jefe de la aerolínea descartara instalar el servicio de internet Starlink de Musk en los aviones de Ryanair.

O'Leary descartó el miércoles la idea de equipar cualquiera de los más de 600 aviones de Ryanair con Starlink de Musk, argumentando su decisión en el impacto de los costos de combustible por la resistencia causada por la antena y estimando que el servicio costaría a las aerolíneas hasta 250 millones de dólares al año.

Musk respondió en su plataforma de redes sociales X diciendo que O'Leary estaba "mal informado" y argumentando que Ryanair no sabía cómo medir el impacto del combustible de los equipos Starlink.

En declaraciones posteriores a la emisora de radio irlandesa Newstalk, O'Leary sostuvo que Musk no sabía "nada" sobre aviación y resistencia, calificó al multimillonario estadounidense de "idiota" y describió a X como un "pozo negro".

Musk, cuya empresa SpaceX opera Starlink, respondió el viernes con un contundente mensaje y pidiendo la salida de O'Leary de su empresa.

"El director ejecutivo de Ryanair es un completo idiota. Que lo despidan", publicó Musk en X. Cuando un seguidor le sugirió al magnate comprar Ryanair para despedir él mismo a O'Leary, Musk le respondió: "Buena idea".

Las aerolíneas se han convertido en una base de clientes cada vez más importante para Starlink, una red impulsada por miles de satélites en órbita baja que busca proporcionar wifi a bordo más rápido y fiable.

Más de dos docenas de aerolíneas, entre ellas United Airlines, Qatar Airways y Lufthansa, están implementando el servicio en sus flotas.

Si bien no se han revelado los términos financieros, los analistas consideran a Starlink como un producto premium que probablemente atraerá principalmente a aerolíneas de larga distancia y de servicio completo.

Esta nueva polémica entre Musk y el jefe de la aerolínea se da en medio de una alta controversia por mensajes inapropiados del sistema de Inteligencia Artificial de X, propiedad de Musk, Grok.

La IA de la famosa red social ha recibido fuertes cuestionamientos desde hace varios meses e incluso varios países han buscado su prohibición dentro de sus territorios por distintos y cuestionados mensajes e imágenes.

