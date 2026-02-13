“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

La dictadura de Cuba ordenó la detención provisional contra los jóvenes activistas Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente “El 4tico”. Durante el pasado 12 de febrero, un tribunal cubano los acusó de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, por el simple hecho de demostrar la realidad en la que se encuentra su país.

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO, sobre este nuevo caso de arbitrariedad por parte del régimen cubano.

Para Escobar, el acompañamiento de los jóvenes a las afueras de los tribunales de Holguín donde se les impuso la medida de detención hacia Medina y Zaya es un “acto de rebeldía que puede significar poco en algún país que sea libre hacer esto, pero en Cuba, sobre todo en una provincia, esto le puede costar graves consecuencias a todos estos jóvenes”.

A pesar de las arbitrariedades y el miedo que esto pueda generar, el jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO resaltó el apoyo que se ha generado en torno a este caso, tanto en las redes sociales como en la calle, quienes han expresado que “este crimen contra la libertad de opinión es una fuerza, una retórica más de la represión de la dictadura”.

El que los ciudadanos expresen su inconformidad ante estos y diferentes actos represivos es un ejemplo de que el miedo de a poco se está venciendo en la isla; así lo manifestó Reinaldo Escobar.

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”, indicó el jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO.

En cuanto a la crisis en materia energética y alimentaria que vive su país, Reinaldo señaló que “recién está empezando”, esto teniendo en cuenta que la población aún tiene algunas reservas de comida, pero es claro que en “algún momento van a caducar o desaparecer y ahí es cuando verdaderamente la crisis va a tener un impacto en la población”.

Por último, dejó claro que, con el aumento de la crisis, los medios independientes se verían muy afectados debido a la disminución del servicio de internet, un hecho que afectaría su transmisión de información sobre la verdadera realidad que se vive en Cuba.