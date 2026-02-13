NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Cuba

"Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca": Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de "El 4tico"

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO, habló sobre la orden de detención ejecutada por parte del régimen cubano hacia los creadores de contenido de “El 4tico”.

La dictadura de Cuba ordenó la detención provisional contra los jóvenes activistas Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual independiente “El 4tico”. Durante el pasado 12 de febrero, un tribunal cubano los acusó de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, por el simple hecho de demostrar la realidad en la que se encuentra su país.

o

Frente a esta situación, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO, sobre este nuevo caso de arbitrariedad por parte del régimen cubano.

Para Escobar, el acompañamiento de los jóvenes a las afueras de los tribunales de Holguín donde se les impuso la medida de detención hacia Medina y Zaya es un “acto de rebeldía que puede significar poco en algún país que sea libre hacer esto, pero en Cuba, sobre todo en una provincia, esto le puede costar graves consecuencias a todos estos jóvenes”.

A pesar de las arbitrariedades y el miedo que esto pueda generar, el jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO resaltó el apoyo que se ha generado en torno a este caso, tanto en las redes sociales como en la calle, quienes han expresado que “este crimen contra la libertad de opinión es una fuerza, una retórica más de la represión de la dictadura”.

El que los ciudadanos expresen su inconformidad ante estos y diferentes actos represivos es un ejemplo de que el miedo de a poco se está venciendo en la isla; así lo manifestó Reinaldo Escobar.

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”, indicó el jefe de redacción del diario digital 14YMEDIO.

En cuanto a la crisis en materia energética y alimentaria que vive su país, Reinaldo señaló que “recién está empezando”, esto teniendo en cuenta que la población aún tiene algunas reservas de comida, pero es claro que en “algún momento van a caducar o desaparecer y ahí es cuando verdaderamente la crisis va a tener un impacto en la población”.

o

Por último, dejó claro que, con el aumento de la crisis, los medios independientes se verían muy afectados debido a la disminución del servicio de internet, un hecho que afectaría su transmisión de información sobre la verdadera realidad que se vive en Cuba.

Billetes colombianos (Canva)
salario mìnimo

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas - EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Petróleo

Asamblea chavista aprobó reforma petrolera afín a Estados Unidos para atraer inversión privada a Venezuela

Alex Saab/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Álex Saab

"Parece que Delcy Rodríguez está cooperando en entregar a Alex Saab a EE. UU.": Sergio de la Peña

Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump se pronunció sobre los dichos de Delcy Rodríguez quien dijo "ya basta de órdenes de Washington"

Estudiantes venezolanos / Jóven sostiene la bandera de Venezuela - Fotos: X / EFE
Estudiantes

Movimiento Estudiantil del Zulia convoca a todas las universidades de Venezuela a marchar este 12 de febrero por el futuro del país

Cohete SpaceX Falcon 9 despega con lote de satélites Starlink – Foto AFP
SpaceX

SpaceX de Musk apuesta por un futuro de ciencia ficción tras concretar fusión sin precedentes: "escalar para crear un sol sensible que comprenda el universo"

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski anuncia negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos la próxima semana en Abu Dabi

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre