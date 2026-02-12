NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"No me doblegaron y la dignidad me hizo libre": ex preso político venezolano Carlos Julio Rojas sobre su reciente excarcelación

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Carlos Julio Rojas, periodista y exprisionero político, conversó sobre su excarcelación y las movilizaciones en Venezuela, de este jueves, por la liberación de todos los presos políticos del país.

Al menos en 30 ciudades de Venezuela ciudadanos han salido a protestar para pedir la liberación de todos los presos políticos en el país.

La ciudadanía atendió el llamado del Movimiento Estudiantil en el Día de la Juventud, sumándose a las movilizaciones voceros y representantes de partidos políticos, gremios y familiares de los presos políticos para exigir la aprobación de la ley de amnistía que se discutirá este jueves en la Asamblea Nacional afín al régimen venezolano.

Para hablar sobre este tema, Carlos Julio Rojas, periodista, defensor de derechos humanos y exprisionero político, conversó con El Informativo de NTN24.

Rojas, quien duró 20 meses encarcelado en el Helicoide y fue excarcelado el pasado 14 de enero, comentó en la entrevista que hay que recordar que "todo este proceso de liberaciones no ha sido dádiva sino una conquista de los presos políticos, los familiares y la sociedad. La libertad se conquista, no es un regalo".

Sobre su excarcelación afirmó que, aunque tiene restricciones, salió a acompañar a los manifestantes en el día en que se conmemora a los mártires de la democracia: "El año pasado no lo pude hacer porque me encontraba tras las rejas".

Además, se refirió a la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez, quien encabeza el régimen venezolano. "Esa ley de amnistía debe centrarse en la libertad de los presos políticos y no la represión; pero no para que se genere impunidad", afirmó.

El periodista venezolano acotó en la entrevista que "casi mil presos políticos invisibilizados quedan en las mazmorras del régimen autoritario" y que su excarcelación es una muestra de que "no me doblegaron y la dignidad me hizo libre".

Temas relacionados:

Excarcelaciones en Venezuela

Presos políticos en Venezuela

Régimen venezolano

Ley de Amnistía

