Así es como las personas que están buscando empleo en Colombia podrían tener más oportunidades de encontrarlo

La tasa de desempleo en Colombia se ha mantenido en aproximadamente 10 %, mientras que cerca del 58 % de los trabajadores está en la informalidad, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Dichas cifras dejan entrever que la búsqueda de trabajo sigue siendo un reto para muchos ciudadanos que, según expertos, está relacionada no solo con la disponibilidad de vacantes, sino con barreras como falta de orientación, desconocimiento de canales y brechas en habilidades.

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En ese sentido, una de las maneras en que las personas que están buscando empleo en Colombia podrían tener más posibilidades de encontrarlo es a través de las agencias de empleo, consideradas por muchos como un puente clave entre el talento y el mercado laboral.

Se trata de entidades que no solo conectan hojas de vida con vacantes, sino que además brindan asesoría, formación en habilidades clave, acompañamiento en la construcción de la hoja de vida y preparación para entrevistas.

Esas herramientas les permiten a las personas fortalecer su perfil, avanzar con mayor claridad en su búsqueda de empleo y enfrentar de manera más efectiva los procesos de selección, según los especialistas.

"Muchas personas no saben que existen servicios de empleo que pueden acompañar su proceso. Además, persisten creencias relacionadas con que si no se tiene experiencia no hay oportunidades o que las empresas solo buscan perfiles muy calificados", considera Carolina Reina, coordinadora de empleo y capacitación, de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.

Iniciativas como la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de la empresa colombiana Compensar han buscado fortalecer el acceso a oportunidades y, con más de 13 años de trayectoria, ha logrado la vinculación de cientos de miles de personas al empleo formal.

En el último año, por ejemplo, se gestionaron más de 110.000 colocaciones, según cifras de Compensar sobre la dinamización del mercado laboral en Bogotá y la región.

Se trata de un apoyo dirigido a una amplia diversidad de perfiles: desde personas que buscan su primer empleo, hasta técnicos, profesionales y especializados, además de incluir a poblaciones que enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral.

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Estos servicios están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de afiliación. Para acceder, los interesados pueden registrarse a través de los canales de la caja de compensación o acercarse a cualquiera de las sedes de la Agencia. También pueden iniciar el proceso en el enlace correspondiente.