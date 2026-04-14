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Líbano

"El ejército del Líbano tiene 68 mil hombres, Hezbolá tiene 130 mil milicianos": experto sobre el nivel de amenaza que busca resolver el gobierno libanés ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, conversó sobre el inicio de las históricas conversaciones entre Líbano e Israel con Marco Rubio como intermediario.

Este martes, por primera vez desde 1993, Israel y Líbano se reunieron para dar inicio a unas históricas conversaciones diplomáticas de alto nivel con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como intermediario en Washington.

Para hablar sobre este tema, Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

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El invitado señaló que "en este caso a los dos países les urge encontrar una solución, sobre todo al Líbano" y que "Israel desde que entró a su territorio no ha cesado su ofensiva y esa ofensiva tiene que ver con terminar con la amenaza del grupo terrorista Hezbolá que a su vez también está amenazando al gobierno de Líbano".

Pero que "los dos países llegan con un pedido que el otro no puede aceptar. Por un lado, Líbano pide un cese al fuego e Israel dice que no va a negociar un cese al fuego".

El experto también explicó el nivel de amenaza diciendo: "el ejército del Líbano tiene 68 mil hombres, Hezbolá tiene 130 mil milicianos, ¿Se entiende por qué para el Líbano es urgente resolver la cuestión de Hezbolá?".

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