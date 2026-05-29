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Viernes, 29 de mayo de 2026
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Cuba

"En Cuba hay una implosión lenta": presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba

mayo 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba, habló con NTN24 sobre la crítica situación que vive la isla.

La crisis humanitaria en Cuba cada día es más fuerte. A la escasez de alimentos, de combustible, medicamentos, los frecuentes apagones, ahora se le suma desabastecimiento de agua potable.

Frente a este tema, el programa La Tarde NTN24 habló con Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba.

Para Cuesta, la situación en la isla “se va haciendo insostenible, la sobrevivencia es casi milagrosa (…) realmente es muy difícil, por eso ves protestas todos los días en La Habana y en cualquier lugar del país”.

Manuel manifiesta que, ante las frecuentes protestas por parte de los ciudadanos cubanos en las calles, el régimen camufla la inestabilidad del país con la “represión”.

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“Hay una implosión lenta, que no se precipita, porque el gobierno de alguna manera lo sostiene con la represión”, dijo.

Agregó que la “comunidad sale a protestar como manifestación justamente del colapso”.

El presidente del Consejo de Transición Democrática en Cuba señaló que la inconformidad del pueblo en las calles del régimen castrista se escuda en mecanismos de represión, encarcelamiento para detener “esa implosión en la que se encuentra todo el país”.

Según Manuel, la represión que ha llevado a cabo la dictadura hacia los ciudadanos que salen a las calles a manifestar su inconformidad ante la profunda crisis humanitaria que enfrenta el país, cerca de 300 personas han sido detenidas.

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“En las últimas tres semanas el gobierno ha detenido en las protestas a alrededor de 300 personas”, sentenció.

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