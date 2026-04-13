“Jorge Rodríguez dijo que la prioridad es la economía, es evidente que quiere retrasar o evitar una elección”: Benigno Alarcón

Durante los últimos días, la Delegación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela ha dado a conocer que para adelantar una verdadera transición democrática en su país es necesario adelantar una hoja de ruta basada en tres fases fundamentales: la estabilización institucional, la recuperación económica y la reconciliación, por medio de la cual se busca garantizar nuevas elecciones.

Esto teniendo en cuenta que el régimen venezolano ahora a cargo de Delcy Rodríguez, el cual buscaría extender los tiempos con la intención de evitar unas elecciones.

Para hablar de este tema, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Benigno Alarcón, exdirector del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

Para el experto actual, “técnicamente no estamos en transición”, ya que “la atención en este momento justamente es entre normalización”.

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De acuerdo con Alarcón, un claro ejemplo de esta situación es el anuncio que dio a conocer en los últimos días Jorge Rodríguez, quien dejó ver que lo único importante es la economía, “con lo cual es evidente que él lo que quiere es extender los tiempos para retrasar e inclusive evitar en la medida de lo posible una elección”.

Aunque actualmente se proyecta que la economía de la nación caribeña crezca entre un 8 y 10%, el exdirector del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la UCAB considera que “la gente no está sintiendo eso, la gente al final lo que siente es un profundo deterioro de su capacidad de adquirir bienes y servicios, de adquirir las cosas básicas que necesitan para la vida, y eso al final del día no se va a corregir si no hay un gobierno legítimo electo que tenga un plan económico y genere confianza”.

Para el experto, “atrasar el proceso” de unas elecciones en la nación caribeña “puede llegar a cerrar la ventana para un proceso de democratización en Venezuela”.

Ante la falta de reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos frente a los actos de represión del régimen durante las manifestaciones de la semana anterior, Benigno Alarcón señaló que “eso es bastante preocupante”. Esto teniendo en cuenta que ni la embajada de la nación norteamericana ni el Departamento de Estado se pronunciaron al respecto.

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“Para mí eso es un mal síntoma, un mal indicio de cómo se están manejando las cosas”, sentenció.