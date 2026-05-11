China responde a sanciones de EE. UU. contra empresas por presuntos lazos con el régimen de Irán

Este lunes, China respondió contundentemente a las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres empresas del gigante asiático por presuntos vínculos con los programas militares y armamentísticos del régimen de Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, dijo en una rueda de prensa que “China se opone firmemente a las sanciones ilegales y unilaterales que carecen de base en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Nacionales Unidas”.

Asimismo, recalcó que las autoridades “piden a las empresas que hagan negocio en línea con las leyes y regulaciones”.

No obstante, sentenció que el país “protegerá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, dijo y recordó que no es una novedad, ya que China “ha dejado clara su posición en repetidas ocasiones”.

Las declaraciones de Jiakun vienen como respuesta al anuncio de este mes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la inclusión de tres personas y nueve empresas, entre ellas chinas.

En la lista de organizaciones se encuentran empresas como Yushita Shanghai e Hitex Insulation Ningbo, designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su presunta participación en redes de proliferación armamentística del régimen de Irán y apoyo a programas militares.

En ese contexto, dijo que, por ahora, “la prioridad urgente es hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que el conflicto vuelva a empezar, en lugar de usar la guerra como pretexto para difamar a otros países”.

Cabe resaltar que, en abril, otras cinco empresas chinas ya habían sido sancionadas por sostener presuntamente vínculos con redes del régimen de Nicaragua.