"Está en juego la recuperación de la institucionalidad": coronel en retiro y consultor en seguridad sobre las elecciones presidenciales

Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la reserva activa del Ejército de Colombia; consultor en defensa y seguridad, y columnista y escritor, dijo en El Informativo de NTN24 que en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo en Colombia "está en juego la recuperación de la institucionalidad".

Para Villamarín, el presidente Gustavo Petro ha tenido un "pésimo manejo" al ideologizar la seguridad nacional, lo que sido un factor influyente en la violencia que se ha desatado en el país a horas cruciales de los comicios.

"Gane el que gane lo que viene para Colombia con estos grupos terroristas va a ser lo mismo porque el señor Petro les dio mucha larga y, si llegara a ganar el señor (Iván) Cepeda, se complicarían más las cosas", señaló Villamarín.

El teniente coronel del Ejército de Colombia afirmó que el presidente Petro "ha financiado la campaña, ha hecho todo lo posible, ha desviado recursos públicos, es decir, ha construido todo un esquema, un montaje para favorecer al candidato de su predilección que es el señor Cepeda".

Las declaraciones de Villamarín se conocen cuando faltan pocas horas para que tengan lugar las elecciones presidenciales en Colombia que marcarán una decisión trascendental para el país.

Los colombianos llegan a las urnas en medio de una escalada ola de violencia por la que ha atravesado el territorio nacional durante la actual administración para los comicios que, según expertos, serán los más importantes desde 1991 en el país.