Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Exmilitares cubanos en el exilio intensifican sus llamados a los soldados cubanos para que desobedezcan las órdenes del régimen, hoy en cabeza de Miguel Díaz-Canel.

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Puntualmente instan a sus connacionales que hacen parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) a no sacrificar sus vidas por una "causa injusta".

Así lo dijo en el programa Club de Prensa de NTN24, Raúl Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba.

"Queremos hacerle llegar a nuestros camaradas allá en Cuba, nuestro criterio, nuestra solicitud, no ofrenden su vida por una causa que no es justa por un grupo de personas que ha hundido a nuestro país en la miseria", dijo Risco, exiliado en Estados Unidos.

Asimismo, el entrevistado se pronunció sobre la crisis humanitaria en su país y la eventual transición política en la isla caribeña.

"No hay por qué defender a esa oligarquía que se ha apoderado de Cuba y que ha llevado al país a una crisis insoportable para el pueblo cubano", dijo el entrevistado.

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"No somos vendepatria ni le estamos regalando la soberanía a Estados Unidos, el pueblo cubano desarmado no puede por sí solo no puede derrocar a ese régimen", añadió.

Hasta el momento existe un creciente descontento entre los soldados y el personal militar en Cuba, reflejo de la grave crisis socioeconómica.