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Viernes, 22 de mayo de 2026
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"Tendrán que responder": Marco Rubio advierte a la OTAN tras "decepción" de Trump frente al régimen de Irán

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump arremetió contra Europa por no secundar su guerra contra el régimen de Irán.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, avisó este viernes a sus socios de la OTAN de que deberán "responder" por la "decepción" del presidente Donald Trump por no haberlo apoyado en su guerra contra el régimen de Irán.

"Las opiniones del presidente, y por decirlo francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio, están bien documentadas. Son algo por lo que se deberá responder. Pero eso no se solucionará ni se abordará hoy", dijo el secretario de Estado antes de reunirse con sus homólogos de la Alianza Atlántica en Suecia.

Los miembros europeos de la OTAN se reunirán en la ciudad sueca de Helsingborg, tras las tensiones vividas este mismo mes cuando Washington anunció abruptamente que retiraría 5.000 soldados de Alemania tras una disputa entre Trump y el jefe del gobierno de ese país, Friedrich Merz.

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El jueves, Trump causó desconcierto al asegurar que enviará 5.000 soldados a Polonia, en un aparente giro de guión.

La iniciativa fue bien recibida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y por el canciller polaco, pero despertó preocupación sobre una falta de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados.

"Esto es confuso, de hecho, y no siempre es fácil orientarse", comentó la canciller sueca, Maria Malmer Stenergard.

Algunos ministros de la Alianza dijeron que ya se esperaban la retirada de tropas estadounidenses del continente, con Washington ocupado en otras amenazas, Oriente Medio, China, Pacífico, y Europa focalizada en reforzar sus propios medios defensivos.

"Lo que importa es que esto se haga de forma ordenada, para que Europa sea capaz de fortalecerse cuando Estados Unidos reduzca su presencia", dijo el ministro noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

Esta reunión llega además después de que el magnate republicano arremetiera contra Europa por no secundar su guerra contra Irán.

Algunos diplomáticos apuntaron que el objetivo en Suecia es pasar página antes de la cumbre de la alianza en julio en la capital turca, Ankara, para concentrarse en la cuestión del aumento de gasto en Defensa por parte de los europeos.

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"Las opiniones del presidente, y por decirlo francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio, están bien documentadas. Son algo por lo que se deberá responder", declaró este viernes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, antes de la reunión.

Además, dijo que la cumbre de Ankara "probablemente será una de las más importantes cumbres de líderes en la historia de la OTAN".

En un intento por calmar la tormenta, algunos aliados han enviado buques más cerca de la región para, cuando termine la guerra, ayudar con el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán ha bloqueado de facto.

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