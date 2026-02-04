NTN24
Grupos criminales

El gobierno de Colombia anuncia recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales tras encuentro entre Petro y Trump

febrero 4, 2026
Por: Luis Cifuentes
Recompensa contra criminales en Colombia - Fotos: Ministerio de Defensa de Colombia
Recompensa contra criminales en Colombia - Fotos: Ministerio de Defensa de Colombia
El Ministerio de Defensa sostuvo que la millonaria recompensa se da en el marco de una colaboración “conjunta” entre Colombia con Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció este miércoles una recompensa de 5 mil millones de pesos por tres cabecillas de grupos criminales señalados de ser grandes capos del narcotráfico

Se trata de alias “Chiquito Malo”, cabecilla del cartel del Clan del Golfo; alias “Pablito”, cabecilla del cartel del ELN, y alias “Mordisco”, cabecilla de las disidencias.

El anuncio de la millonaria recompensa contra estos grupos criminales se da un día después de la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Gustavo Petro.

o

Uno de los pilares de la cooperación internacional entre los Estados Unidos y Colombia es la acción decidida contra todos los “capos” u “objetivos de alto valor” del narcotráfico, sin distinción alguna”, dijo el ministro Pedro Sánchez.

Esto incluye tanto a los llamados “capos invisibles”, que delinquen de manera clandestina siendo cerebros financieros y criminales desde el exterior, como a los “capos armados responsables de generar violencia y afectar directamente a nuestras comunidades en el territorio nacional”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “Colombia y los Estados Unidos han priorizado de manera conjunta una serie de objetivos de alto valor, conforme a la ley”, entre los que se destacan las recompensas para la captura de estos tres grandes cabecillas criminales.

En el caso de “Chiquito Malo”, la cartera de Defensa aseguró que la orden de captura vigente podría suspenderse únicamente “durante el desplazamiento de los integrantes del grupo armado organizado hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), conforme a la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, expedida por el Consejero Comisionado para la Paz”.

o

A su vez, Sánchez hizo un llamado a todos los integrantes de los grupos armados a que se desmovilicen.

