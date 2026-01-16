Bañada en oro y con un peso de casi 200 gramos: así es en detalle la medalla del Premio Nobel de Paz que María Corina le obsequió al presidente Trump

María Corina Machado se reunió este jueves con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington, para dialogar sobre el proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Durante su visita, la líder democrática venezolana le obsequió al mandatario estadounidense la medalla del Premio Nobel de Paz con la que fue reconocida el pasado 10 de diciembre en Oslo.

Horas después de la reunión, trascendió una fotografía de Machado entregándole a Trump la icónica medalla del Nobel de la Paz enmarcada en un cuadro con la leyenda “en gratitud por su extraordinario liderazgo en promover la paz a través de la fuerza”.

La medalla, que se entrega anualmente al ganador del Premio Nobel de Paz, tiene una medida de 6,6 centímetros de diámetro y pesa 196 gramos. Además, está completamente acuñada en oro, según explicó el Centro Nobel de la Paz en sus redes sociales.

En el anverso, la medalla tiene un retrato de Alfred Nobel, quien fue el creador de los múltiples premios. A su vez, en el reverso se observan tres hombres abrazados por los hombros en señal de hermandad.

El diseño de la medalla se mantiene desde hace 120 años, cuando comenzó a entregarse el reconocimiento.

Cabe recordar que María Corina Machado había anunciado semanas atrás que le entregaría el Premio Nobel de Paz a Donald Trump en agradecimiento por capturar a Nicolás Maduro.

El mismo Trump agradeció este jueves, después de la reunión, el gesto de Machado.

"Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas", dijo el mandatario norteamericano.

"María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", agregó.