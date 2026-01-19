"Esta herida no cicatriza fácilmente": jugador del Real Madrid que erró el penal que le pudo dar el triunfo a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones

Este fin de semana Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones tras derrotar a Marruecos, en un partido que los locales tuvieron para ganar, pero un penal mal cobrado les quitó las ilusiones.

El responsable de cobrar mal el penal que pudo poner en ventaja a los marroquíes fue el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, quien lamentó su error y afirmó tener el "corazón roto" tras perder el título contra los 'Leones'.

Desde su cuenta en Instagram, el delantero del conjunto merengue posteó una foto suya en blanco y negro junto con la descripción: "Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo".

Sobre el penal detalló: "Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón", y explicó que le costará recuperarse porque "esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo".

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", concluyó el delantero del Real Madrid.

Marruecos y Senegal disputaron la final de la Copa Africana de Naciones y ‘Los Leones de Teranga’ se coronaron campeones tras ganar 1-0 en un partido en el que los errores arbitrales fueron los protagonistas más allá del juego, pues no fue un partido muy vistoso.

Las emociones estuvieron sobre el final de los 90 minutos, luego que, en el tiempo de adición, Senegal anotara el gol que le podría dar el título; sin embargo, fue anulado por presunta falta contra Hakimi.

No obstante, el partido se puso más tensionante tras el cobro de un penal a favor de Marruecos sobre el final del compromiso tras un llamado del VAR, algo que ocasionó que incluso el técnico de Senegal, Pape Thiaw, le pidiera a sus jugadores retirarse de la cancha, pero Mané, el capitán, los convenció de seguir el partido.

El encargado del cobro fue Brahim Díaz, el delantero del Real Madrid quien quiso hacer un gol al estilo ‘Panenka’, que consiste en levantarle el balón con calidad al arquero y ‘colgarlo’, pero su remate fue muy débil y Mendy pudo reincorporarse, luego de elegir un palo, y detenerlo.