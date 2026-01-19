NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Lunes, 19 de enero de 2026
Fútbol

"Esta herida no cicatriza fácilmente": jugador del Real Madrid que erró el penal que le pudo dar el triunfo a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones

enero 19, 2026
Por: Diana Pérez
Brahim Díaz | Foto: EFE
Brahim Díaz | Foto: EFE
Marruecos y Senegal disputaron la final de la Copa Africana de Naciones y ‘Los Leones de Teranga’ se coronaron campeones tras ganar 1-0.

Este fin de semana Senegal se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones tras derrotar a Marruecos, en un partido que los locales tuvieron para ganar, pero un penal mal cobrado les quitó las ilusiones.

El responsable de cobrar mal el penal que pudo poner en ventaja a los marroquíes fue el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, quien lamentó su error y afirmó tener el "corazón roto" tras perder el título contra los 'Leones'.

Desde su cuenta en Instagram, el delantero del conjunto merengue posteó una foto suya en blanco y negro junto con la descripción: "Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo".

o

Sobre el penal detalló: "Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón", y explicó que le costará recuperarse porque "esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo".

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", concluyó el delantero del Real Madrid.

Marruecos y Senegal disputaron la final de la Copa Africana de Naciones y ‘Los Leones de Teranga’ se coronaron campeones tras ganar 1-0 en un partido en el que los errores arbitrales fueron los protagonistas más allá del juego, pues no fue un partido muy vistoso.

Las emociones estuvieron sobre el final de los 90 minutos, luego que, en el tiempo de adición, Senegal anotara el gol que le podría dar el título; sin embargo, fue anulado por presunta falta contra Hakimi.

No obstante, el partido se puso más tensionante tras el cobro de un penal a favor de Marruecos sobre el final del compromiso tras un llamado del VAR, algo que ocasionó que incluso el técnico de Senegal, Pape Thiaw, le pidiera a sus jugadores retirarse de la cancha, pero Mané, el capitán, los convenció de seguir el partido.

El encargado del cobro fue Brahim Díaz, el delantero del Real Madrid quien quiso hacer un gol al estilo ‘Panenka’, que consiste en levantarle el balón con calidad al arquero y ‘colgarlo’, pero su remate fue muy débil y Mendy pudo reincorporarse, luego de elegir un palo, y detenerlo.

Temas relacionados:

Fútbol

Futbolistas

Real Madrid

Selección de Marruecos

Senegal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las condiciones climáticas adversas han complicado las labores de extinción": Óscar Crisóstomo, gobernador de la región chilena de Ñuble

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos / FOTO: EFE
Presos políticos en Venezuela

Tensión entre las fuerzas del régimen y los familiares de los presos políticos en medio de la vigilia que se realizaba en El Helicoide

Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Más de Deportes

Ver más
El tenista suizo, Stan Wawrinka. (EFE)
Tenis

Tenista de 40 años y al borde del retiro conmovió al público por su gesto tras lograr su primera victoria en cinco años en el Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

Balón de fútbol - Foto de referencia Canva
Guatemala

Final de fútbol en Guatemala termina con enfrentamientos e invasión de la cancha: un jugador fue hospitalizado

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Groenlandia

Gobierno de Groenlandia anuncia su participación en reunión con Marco Rubio y dirigentes daneses en medio del reclamo de Trump por ese territorio

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

Edmundo González sobre las excarcelaciones: Celebrar no implica normalizar lo inaceptable

Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, se reunió en España con varios sectores políticos para hablar de la transición a la democracia del país

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump anunció que se reunirá con María Corina Machado y se pronunció sobre las excarcelaciones: "Prisioneros que nadie pensó volver a ver están siendo liberados"

Nicolás Maduro

Paraguay activa control para inadmitir y expulsar a personas vinculadas directamente al chavismo

Nicmer Evans y Martha Cambero, su esposa / FOTO: Captura de video
Nicmer Evans

“Cualquier información te puede costar la vida o la libertad”: esposa de Nicmer Evans, comunicador detenido por el régimen de Maduro

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello aseguró que la apertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela es para "velar" por Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre