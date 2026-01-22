Al estilo de 'Matrix': así fue el impactante punto que marcó la número dos del mundo en el Abierto de Australia

La tenista número dos en el mundo, la polaca Iga Swiatek, ha impactado a todos tras protagonizar un extraño punto en su partido contra la checa Marie Bouzkova en el Abierto de Australia.

Durante el primer set, las tenistas estaban cara a cara en la red tras una extraña secuencia que dejó a todos los presentes totalmente sorprendidos.

La secuencia inició con el saque de Bouzkova que Swiatek consiguió interceptar. La pelota logró cruzar la red e hizo que la checa corriera rápidamente para dar el golpe definitivo.

En ese momento, como la polaca estaba tan cerca de la cancha, Bouzkova corrió para intentar golpear la pelota; sin pensarlo y moviéndose al estilo de la película de ciencia ficción 'Matrix', un segundo antes de que la raqueta de la checa le alcanzara a pegar, Swiatek logró quitarse.

La cuenta del Abierto de Australia publicó el video del momento en cámara lenta junto con la descripción: "Hoy en: lo hemos visto todo en Australia Open 2026... Matrix 2026 en Melbourne".

Luego de que la pelota finalmente cruzara, la reacción del juez de silla también ha sido bastante comentada en redes sociales.

La número dos en el mundo no dudó ni un segundo y tras finalizar el encuentro tomó sus redes para burlarse de las expresiones que hizo en ese momento tan viral.

En su cuenta de Instagram, Swiatek publicó en sus historias un collage de sus caras tras alcanzar a esquivar la raqueta de la tenista checa, acompañado junto con el texto: "caras de juego".

Tras el incidente, el punto se lo terminaron dando a la polaca, cosa que ha molestado a los usuarios que acusan que su cercanía es "un obstáculo", mientras que otros afirman que se salvó de ser golpeada por su oponente.

"¿Cómo carajo es que esto no es un obstáculo?", "Swiatek se salvó de ser golpeada severamente por la raqueta de su oponente", "El punto debería haber sido para su oponente", "Era perfectamente legítimo golpear la pelota", son algunos comentarios.

La polaca Iga Swiatek, seis veces campeona de Grand Slam, desplegó su mejor juego para superar a la checa Marie Bouzkova y alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia, en busca de su primer título en Melbourne.

La segunda cabeza de serie estuvo en control absoluto frente a su rival mientras el sol se ponía sobre el John Cain Arena, para cerrar el partido con un marcador de 6-2, 6-3.

Ahora deberá enfrentar a la rusa Anna Kalinskaya (N. 33), quien superó a la austriaca Julia Grabher 6-3, 6-3.