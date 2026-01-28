NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Champions League

Así fue el gol al último minuto del arquero del Benfica al Real Madrid para la clasificación del club portugués a los playoffs de la Champions League

enero 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gol agónico del Benfica al Real Madrid en Champions League - Foto: EFE
El guardameta decidió hacer presencia en el área contraria al ver que su equipo se quedaba por fuera de la máxima competición europea.

Este miércoles se disputó la última jornada de la primera fase de la UEFA Champions League con 18 partidos en simultáneo que definirían los clasificados a la siguiente ronda.

El encuentro más emocionante, sin duda, fue el que protagonizaron Benfica de Portugal y Real Madrid en el Estádio da Luz de Lisboa.

El equipo portugués logró la clasificación a la ronda de playoffs tras un gol agónico de su portero en la última jugada del partido.

El Real Madrid se fue adelante en el marcador por intermedio de Kylian Mbappé a los 30 minutos del primer tiempo, no obstante, el club del colombiano Richard Ríos pudo empatar rápidamente a los 36.

Pero el empate no era un marcador favorable para los portugueses, quienes estaban obligados a ganar para seguir con vida en la máxima competición de clubes en Europa.

A los 50 minutos, antes de que finalice la primera parte, el equipo de José Mourinho se fue adelante en el marcador gracias a la anotación de Vangelis Pavlidis.

Cuando el reloj marcaba los 54 minutos, Benfica amplió el marcador a 3 a 1, a los 14 minutos del segundo tiempo, no obstante, el resultado era insuficiente para las aspiraciones del equipo lisboeta dada la diferencia de goles.

Cuando se esperaba que Lisboa fuera al frente, llegó un nuevo gol de Mbappé para poner el 3 a 2 y así dificultar más la clasificación a la fase de playoffs del Benfica.

No obstante, en la última jugada del partido, un tiro libre a favor del equipo portugués, todo el once se dirigió al área rival, incluido el guardameta Anatoli Trubin.

Finalmente, cuando el balón ingresó al área del equipo ‘merengue’, el portero ucraniano cabeceó como un delantero clásico y mandó el balón al fondo de la red para el 4 a 2 definitivo que le dio el último cupo a los playoffs al equipo de Lisboa.

Con nueve puntos y una diferencia negativa de dos goles, el Benfica logró superar al Marsella francés, que con tres goles negativos pasó de la casilla 24 a la 25.

Cabe recordar que en el nuevo sistema de liguilla de la Champions League, clasifican los ocho primeros de manera directa a la fase de octavos de final y del puesto 9 al 24 a los playoffs para definir los otros ocho clasificados.

A su vez, Real Madrid, con la derrota, terminó en el puesto noveno con 15 puntos, por lo que también tendrá que disputar la fase previa a octavos de final.

