NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
María Corina Machado

"El Gobierno Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla sino con el desmantelamiento de todo un sistema": Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en EE. UU.

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos, habló en La Tarde de NTN24.

En un encuentro reciente en Washington, D.C., entre la líder democrática venezolana María Corina Machado y el presidente Donald Trump, se reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense hacia la liberación de presos políticos en Venezuela.

Según declaraciones de Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos, Machado enfatizó que Trump está al tanto de la compleja situación humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país sudamericano.

Durante la reunión, se discutió con detalle no solo la liberación de los prisioneros políticos, sino también la necesidad de un desmantelamiento total del sistema actual en Venezuela.

Valentini comentó que la liberación a cuenta gotas de algunos presos por parte del régimen solo muestra que hay una presión efectiva que podría extenderse si las acciones internacionales se incrementan.

"La libertad total y garantía de derechos son esenciales", indicó Valentini al referirse a los objetivos centrales de la visita de Machado.

Según él, una de las prioridades es lograr que todos los presos, incluidos aquellos desaparecidos, sean liberados sin condiciones. "Frente a la Casa Blanca, personas desconocían el paradero de sus parientes desde hace meses", comentó.

El mensaje es claro: se busca una renovación institucional en Venezuela que garantice un sistema justo y plenamente democrático. Para Valentini, esta no es solo una mera liberación simbólica, sino un paso hacia la "construcción de una nueva Venezuela donde se respeten los derechos humanos de todos".

El encuentro entre Machado y Trump no solo buscó abordar la liberación de los presos políticos, sino también recibir un respaldo a un cambio sistémico en el país. En un contexto de denuncias de torturas y desapariciones forzadas, Valentini concluyó que solo una transformación integral permitirá a Venezuela reconstruirse como nación libre y democrática.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Régimen venezolano

Donald Trump

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El Gobierno Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla sino con el desmantelamiento de todo un sistema": Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y María Corina Machado - EFE
María Corina Machado

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, y María Corina Machado - Fotos AFP/EFE
Gobierno de Donald Trump

"María Corina Machado es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos": Casa Blanca tras encuentro de Donald Trump con la líder venezolana

Calle de Florida - Foto de referencia de EFE
Florida

Estados Unidos nombra una avenida en honor a María Corina Machado por su lucha democrática en Venezuela

Familiares piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Confiamos en María Corina Machado para que sean liberados todos": conmovedor relato de Marisela Parra sobre los maltratos que reciben sus dos hijos como presos políticos del régimen

Pedido de libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Más de Política

Ver más
Henrique Capriles, dirigente opositor / Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Capriles bloqueó los mensajes en redes sociales tras comentario sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Elecciones en Perú - Foto: EFE
Perú

Perú alcanza la cifra más alta de candidatos presidenciales de su historia para las elecciones de 2026

Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Las próximas horas serán decisivas por cómo se desenvuelva la crisis interna en el régimen": Guillermo Cochez sobre lo que sigue para Venezuela tras la captura de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Donald Trump

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Despliegue militar estadounidense en el Caribe - Fotos por Comando Sur de Estados Unidos
Comando Sur

"Superioridad aérea": Comando Sur de EE. UU. muestra su poder en apoyo a las operaciones en el Caribe

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Marco Rubio/ Rick Scott - Fotos AFP
Rick Scott

Senador Scott revela detalles inéditos a NTN24 sobre reunión informativa de Marco Rubio acerca del plan de transición que EE. UU. tiene para Venezuela

Edmundo González conversó con Pedro Sánchez - Fotos: AFP
Edmundo González

Edmundo González, presidente democrático de Venezuela, anunció que conversó con Pedro Sánchez, a quien le expresó que la libertad de los presos políticos debe ser “plena e incondicional”

Foto de referencia de la ONU (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

La ONU critica detención del dictador Maduro y asegura que la operación de EE. UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre