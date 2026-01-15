"El Gobierno Trump comprende que lo que ocurre en Venezuela no termina con un mero cambio de silla sino con el desmantelamiento de todo un sistema": Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en EE. UU.

En un encuentro reciente en Washington, D.C., entre la líder democrática venezolana María Corina Machado y el presidente Donald Trump, se reafirmó el compromiso del gobierno estadounidense hacia la liberación de presos políticos en Venezuela.

Según declaraciones de Fabio Valentini, coordinador de Vente Venezuela en Estados Unidos, Machado enfatizó que Trump está al tanto de la compleja situación humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país sudamericano.

Durante la reunión, se discutió con detalle no solo la liberación de los prisioneros políticos, sino también la necesidad de un desmantelamiento total del sistema actual en Venezuela.

Valentini comentó que la liberación a cuenta gotas de algunos presos por parte del régimen solo muestra que hay una presión efectiva que podría extenderse si las acciones internacionales se incrementan.

"La libertad total y garantía de derechos son esenciales", indicó Valentini al referirse a los objetivos centrales de la visita de Machado.

Según él, una de las prioridades es lograr que todos los presos, incluidos aquellos desaparecidos, sean liberados sin condiciones. "Frente a la Casa Blanca, personas desconocían el paradero de sus parientes desde hace meses", comentó.

El mensaje es claro: se busca una renovación institucional en Venezuela que garantice un sistema justo y plenamente democrático. Para Valentini, esta no es solo una mera liberación simbólica, sino un paso hacia la "construcción de una nueva Venezuela donde se respeten los derechos humanos de todos".

El encuentro entre Machado y Trump no solo buscó abordar la liberación de los presos políticos, sino también recibir un respaldo a un cambio sistémico en el país. En un contexto de denuncias de torturas y desapariciones forzadas, Valentini concluyó que solo una transformación integral permitirá a Venezuela reconstruirse como nación libre y democrática.