“Lo más probable es que sea en Colombia”: experto sobre posibles operaciones militares de Estados Unidos luego de alerta del FAA en el espacio aéreo en varios países de América Latina

Alerta desde México hasta Ecuador luego que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta a aerolíneas comerciales sobre posible actividad militar sobre el espacio aéreo mexicano, centroamericano y de varios países de Sudamérica como ocurrió en Venezuela en noviembre de 2025.

Esta nueva alerta, que está vigente por 60 días, comenzó desde el viernes, por lo que autoridades aeronáuticas de la región han reportado normalidad.

Precisamente, el programa La Tarde de NTN24 habló con Arturo Grandón, CEO del Security College US, para analizar la advertencia que emitió la FAA sobre áreas específicas de México, Centroamérica, Panamá, Bogotá, Guayaquil y otras regiones.

“No debemos olvidar que hace un par de años, cuando fue el gobierno de Rafael Correa, se crearon pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de aeronaves narcotraficantes, pero también en la parte de Colombia”, mencionó el experto. VEA TAMBIÉN Autoridad aérea de Estados Unidos advierte de "actividad militar" en el espacio aéreo de varias regiones, entre ellas Bogotá o

“Eso quiere decir que efectivamente se están llevando adelante algunas operaciones con respecto a la reagrupación de los terroristas y grupos guerrilleros en Colombia, y que estarían preparando una ofensiva para sacar la cocaína y todos los elementos ilícitos desde algún lugar de esos países”, añadió.

Grandón considera que un ataque terrestre, el cual Trump ha mencionado en anteriores ocasiones, podría llevarse a cabo en territorio colombiano.

“Lo más probable es que sea en el sector de Colombia, luego que el ELN se ha movilizado desde Venezuela hacia Colombia, y desde ahí está reestructurando toda su fuerza y está organizando esta nueva unión que hay de todas las guerrillas del sector”, argumentó.

Sin embargo, el experto considera que Estados Unidos ya está llevando a cabo varias operaciones en distintos territorios como Panamá, y con la llegada de fuerzas armadas a Guatemala para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

“No me cabe la menor duda que por el traslado de todo lo que son las fuerzas militares hacia la frontera con México desde los Estados Unidos podría también haber una operación terrestre hacia México”, detalló.