NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Rusia se pronunció sobre reciente ataque de Estados Unidos en el que Maduro fue capturado y dice que demuestra "fragmentación"

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Foto: EFE
El canciller ruso aseveró que Moscú está observando con “simpatía” cómo las nuevas cabezas del régimen en Venezuela intentan defender “sus derechos”.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó este miércoles que la operación estadounidense en Venezuela, que permitió la captura de Nicolás Maduro, mostró la “fragmentación” del liderazgo mundial y que Washington parece estar "destruyendo" el propio sistema internacional que había ayudado a construir.

Lavrov afirmó que Moscú está comprometido “con los acuerdos que alcanzó con Venezuela”.

El canciller aseveró que Moscú está observando con “simpatía” cómo las nuevas cabezas del régimen en Venezuela intentan defender “sus derechos” mientras mantienen su voluntad de dialogar con Estados Unidos.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó el lunes 5 de enero como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

El pasado domingo 4 de enero, en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, Trump aseguró que, si Rodríguez no hace lo correcto, "pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro".

El presidente fue enfático al afirmar que no tolerará lo que describió como un rechazo desafiante por parte de Rodríguez a la operación militar estadounidense que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

