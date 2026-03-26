El hijo de Maduro dice que "confía en el sistema legal" de Estados Unidos en medio del caso por narcoterrorismo que enfrenta el dictador

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venzolano Nicolás Maduro, dijo este jueves que confía en el sistema legal de Estados Unidos, en el marco del juicio por narcoterrorismo y otros delitos que enfrenta su padre tras ser capturado en una operación en Caracas el 3 de enero.

Conocido popularmente como "Nicolasito", el diputado de la ilegítima Asamblea Nacional argumentó supuestos "vestigios de ilegitimidad" del proceso porque se origina con su "secuestro" en una operación militar ordenada desde Washington.

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"Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos", dijo en una entrevista con la agencia de noticias AFP este jueves, día en el que se llevó a cabo la segunda audiencia contra Maduro en Nueva York.

Maduro Guerra dijo, además, que su padre "tiene inmunidad mundial, según el convenio de Ginebra, el convenio de Viena".

"Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo", añadió.

Tras ser capturado el 3 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y otros delitos.

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Este jueves, ambos fueron trasladados a un tribunal federal desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York, para su segunda audiencia.

Allí, el juez del caso, Alvin Hellerstein, determinó que no desestimará el caso contra Maduro por la disputa sobre los honorarios legales. "No voy a desestimar el caso", aseguró.

Además, tomó una importante decisión sobre la protección de pruebas para que no sean accesible a terceras personas y poder proteger la identidad de los testigos.

Otra decisión que tomó Hellerstein tras el final de la audiencia tiene que ver con la esposa del dictador, y es que autorizó atención médica para Cilia Flores que tiene una aparente afección médica.