NTN24
Jueves, 26 de marzo de 2026
Jueves, 26 de marzo de 2026
Maduro capturado

El hijo de Maduro dice que "confía en el sistema legal" de Estados Unidos en medio del caso por narcoterrorismo que enfrenta el dictador

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro Guerra - EFE
Nicolás Maduro Guerra - EFE
Conocido popularmente como "Nicolasito", el diputado de la Asamblea Nacional afín al régimen afirma que "este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad".

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venzolano Nicolás Maduro, dijo este jueves que confía en el sistema legal de Estados Unidos, en el marco del juicio por narcoterrorismo y otros delitos que enfrenta su padre tras ser capturado en una operación en Caracas el 3 de enero.

Conocido popularmente como "Nicolasito", el diputado de la ilegítima Asamblea Nacional argumentó supuestos "vestigios de ilegitimidad" del proceso porque se origina con su "secuestro" en una operación militar ordenada desde Washington.

o

"Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos", dijo en una entrevista con la agencia de noticias AFP este jueves, día en el que se llevó a cabo la segunda audiencia contra Maduro en Nueva York.

Maduro Guerra dijo, además, que su padre "tiene inmunidad mundial, según el convenio de Ginebra, el convenio de Viena".

"Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo", añadió.

Tras ser capturado el 3 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo y otros delitos.

o

Este jueves, ambos fueron trasladados a un tribunal federal desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York, para su segunda audiencia.

Allí, el juez del caso, Alvin Hellerstein, determinó que no desestimará el caso contra Maduro por la disputa sobre los honorarios legales. "No voy a desestimar el caso", aseguró.

Además, tomó una importante decisión sobre la protección de pruebas para que no sean accesible a terceras personas y poder proteger la identidad de los testigos.

Otra decisión que tomó Hellerstein tras el final de la audiencia tiene que ver con la esposa del dictador, y es que autorizó atención médica para Cilia Flores que tiene una aparente afección médica.

Temas relacionados:

Maduro capturado

Nicolás Maduro

Hijos

Justicia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un sector del chavismo ha estado pensando en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores": Antonio de la Cruz sobre lo que estaría ocurriendo internamente en el régimen de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Aparte de Maduro, para sacar a todo el chavismo se habría necesitado una invasión a gran escala": periodista Esteban Román

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Segunda audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos - Reuters
Juicio contra Maduro

Terminó la segunda audiencia de Maduro en Estados Unidos: esto fue lo que ocurrió en esta segunda diligencia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

Maduro estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia - AFP
Juicio contra Maduro

Maduro ya estaría en el tribunal de Manhattan para su segunda audiencia: convoy policial que salió de la cárcel a primera hora habría transportado al dictador

Foto: Cubanet - EFE
Cuba

"Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México

Miguel Uribe Turbay, excandidato presidencial asesinado en Colombia , e Iván Márquez, jefe guerrillero de la Segunda Marquetalia - Fotos: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Sabemos que está involucrado el régimen venezolano": María Claudia Tarazona ante nuevas revelaciones sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Cuba

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

Cumbre de la OTAN en Washington (AFP)
OTAN

¿Está siendo la OTAN un bloque de cobardes como los calificó Trump en su posición frente al régimen de Irán?

Banderas de Estados Unido e Irán. Foto: Canva
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Katy Perry | Foto: EFE
Katy Perry

Katy Perry pierde batalla legal de más de diez años contra una diseñadora australiana en un caso de uso de nombre

Póster de 'El Señor de los Anillos'-Foto: AFP
El Señor de los Anillos

Director de la trilogía de 'El Señor de los Anillos' anunció una nueva cinta de la famosa franquicia de fantasía que contará con la participación del comediante Stephen Colbert

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Cuba

¿Es posible una intervención de EE. UU. en Cuba como la de Venezuela o Irán?

Cumbre de la OTAN en Washington (AFP)
OTAN

¿Está siendo la OTAN un bloque de cobardes como los calificó Trump en su posición frente al régimen de Irán?

Banderas de Estados Unido e Irán. Foto: Canva
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Fósil dinosaurio - Foto AFP de referencia
Dinosaurios

Esqueleto casi completo y bien conservado de uno de los dinosaurios más pequeños del mundo fue hallado en país sudamericano: "es más pequeño que un pollo"

Luna/ Garbanzos - Fotos Canva de referencia
Luna

Ante un próximo y cada vez más cercano regreso del hombre a la Luna, científicos cultivan garbanzos en "tierra lunar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre