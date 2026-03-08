NTN24
Domingo, 08 de marzo de 2026
Régimen de los Ayatolás

El hijo del abatido Alí Jamenei es el nuevo líder del régimen de Irán

marzo 8, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Alí Jamenei, líder del régimen iraní / FOTO: EFE
Mojtaba Jamenei, de 56 años, es considerado una de las personalidades más influyentes dentro del régimen iraní.

Mojtaba Jamenei fue elegido como el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la tiranía en Irán el 28 de febrero, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo líder supremo del régimen "no durará mucho" sin su aprobación, pues las autoridades iraníes ya habían dicho que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor del tirano Alí Jamenei.

En el noveno día de conflicto, la Asamblea de Expertos del régimen de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del sucesor de Jamenei.

Jamenei, de 86 años, fue abatido el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que desató el conflicto que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región.

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Hallan muertos a ocho esquiadores desaparecidos en avalancha en California - AFP
California

Hallan muertos a ocho esquiadores que estaban desaparecidos tras avalancha en montaña de Estados Unidos

Alí Jameneí/ Mujeres iraníes - Fotos AFP
Irán

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Donald Trump - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Estados Unidos está dispuesto a asistir como se hizo en Venezuela y como se hará en Cuba": teniente coronel retirado de la Armada sobre ataques contra el régimen en Irán

Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Harry Maguire | Foto: EFE
Futbolistas

Referente del Manchester United Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso por intento de soborno y agresión por un incidente ocurrido en Grecia en 2020

Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega
Colombia

Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega en Colombia deja al menos 30 personas heridas

Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupan Venezuela y Colombia en la prestigiosa lista

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre