El hijo del abatido Alí Jamenei es el nuevo líder del régimen de Irán

Mojtaba Jamenei fue elegido como el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la tiranía en Irán el 28 de febrero, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el nuevo líder supremo del régimen "no durará mucho" sin su aprobación, pues las autoridades iraníes ya habían dicho que la Asamblea de Expertos había elegido al sucesor del tirano Alí Jamenei.

En el noveno día de conflicto, la Asamblea de Expertos del régimen de Irán afirmó que los clérigos encargados de elegir al máximo dirigente del país lograron un consenso, pero no reveló el nombre del sucesor de Jamenei.

Jamenei, de 86 años, fue abatido el 28 de febrero en un bombardeo de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que desató el conflicto que ahora se extiende por Medio Oriente y más allá de la región.