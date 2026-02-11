NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
OTAN

La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
Ejercicios militares de la OTAN | Foto AFP
El Mando Aliado de Operaciones explicó que “aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger nuestro territorio y garantizar la seguridad del Ártico y el Alto Norte”.

La OTAN anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, así lo informó el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE), tras unas semanas de preparación a cargo del general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Alexus G. Grynkewich.

o

La misión, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), subraya el compromiso de la Alianza en "proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo", afirmó Grynkewich, comandante supremo para Europa.

La OTAN precisó que, en un primer momento, la misión incluiría la coordinación de actividades ya previstas por miembros de la Alianza en la zona, como por ejemplo unas maniobras de Noruega y Dinamarca.

Hasta el momento no está claro si dicha misión implicará el despliegue de nuevas capacidades militares en la región ártica.

Sin embargo, Dinamarca precisó que por su lado aportará una "contribución sustancial" a la nueva misión. "Debemos mantener esta dinámica para garantizar que los aviones y ejercicios de la OTAN tomen en cuenta el Ártico a largo plazo", indicó este miércoles el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

Cabe resaltar que el pasado mes, Trump provocó conmoción entre los países europeos al mostrar un fuerte interés por Groenlandia, alegando motivos de seguridad y que en un eventual caso Rusia y China tomarían el control de la isla ártica.

La idea de Trump provocó una profunda crisis en la Alianza, pero finalmente cambio de opinión en el Foro de Davos tras un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, donde acordaron proteger conjuntamente los intereses de Washington en la isla.

"Ambos líderes acordaron que la OTAN debería asumir colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa de la región, a tenor de la actividad militar rusa y el creciente interés de China", indicó en un comunicado la Alianza Atlántica.

o

Por su parte, Rusia avisó este miércoles de que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia.

"Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso ante el Parlamento ruso.

Temas relacionados:

OTAN

Estados Unidos

Fuerzas Militares

Armas

Europa

China

Rusia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Complejos nucleares de Irán | Foto Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional
Irán

Imágenes satelitales revelaron que Irán está trabajando en “instalaciones nucleares y de misiles”

Nicolás Maduro Guerra - Foto EFE
Nicolás Maduro Guerra

El mensaje del hijo de Maduro tras cumplirse un mes desde su captura durante un operativo de Estados Unidos en Caracas

Delcy Rodríguez, y el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se reunió con el secretario de energía de EE. UU. en Miraflores para abordar "una agenda energética beneficiosa para ambas naciones"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappé, futbolista francés y Xabi Alonso, entrenador español - Foto: AFP
Xavi Alonso

"El ego está matando el vestuario del Real Madrid": fanáticos reaccionan a video de Mbappé negándose a hacer el pasillo al Barcelona solicitado por Xabi Alonso

Complejos nucleares de Irán | Foto Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional
Irán

Imágenes satelitales revelaron que Irán está trabajando en “instalaciones nucleares y de misiles”

Nicolás Maduro Guerra - Foto EFE
Nicolás Maduro Guerra

El mensaje del hijo de Maduro tras cumplirse un mes desde su captura durante un operativo de Estados Unidos en Caracas

Delcy Rodríguez, y el secretario de energía de Estados Unidos, Chris Wright - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se reunió con el secretario de energía de EE. UU. en Miraflores para abordar "una agenda energética beneficiosa para ambas naciones"

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
Premio Nobel de la Paz

El Comité del Nobel revela intrigante espionaje que habría sucedido antes de la entrega del premio a María Corina Machado

Karol G - Foto EFE/ Feid - Foto AFP
Premios Grammy

Captan incómodo encuentro entre Karol G y Feid en la alfombra roja de los premios Grammy luego de su ruptura

Presunto atentado contra oleoducto en Colombia - Captura de video del Ejército Nacional E
Ejército de Colombia

Mediante dron, el Ejército de Colombia frustró un atentado contra oleoducto en departamento que limita con Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre