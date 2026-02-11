La OTAN lanzó su nueva misión militar para reforzar la defensa en el Ártico: ¿De qué se trata?

La OTAN anunció este miércoles el lanzamiento de una nueva misión para reforzar su presencia en el Ártico, así lo informó el Cuartel General Militar Aliado (SHAPE), tras unas semanas de preparación a cargo del general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Alexus G. Grynkewich.

VEA TAMBIÉN EE. UU. pide a la OTAN brindar más seguridad en la región del Ártico ante el avance de Rusia y China o

La misión, bautizada Arctic Sentry (Centinela del Ártico), subraya el compromiso de la Alianza en "proteger a sus miembros y mantener la estabilidad en una de las zonas más estratégicas y ambientalmente exigentes del mundo", afirmó Grynkewich, comandante supremo para Europa.

La OTAN precisó que, en un primer momento, la misión incluiría la coordinación de actividades ya previstas por miembros de la Alianza en la zona, como por ejemplo unas maniobras de Noruega y Dinamarca.

Hasta el momento no está claro si dicha misión implicará el despliegue de nuevas capacidades militares en la región ártica.

Sin embargo, Dinamarca precisó que por su lado aportará una "contribución sustancial" a la nueva misión. "Debemos mantener esta dinámica para garantizar que los aviones y ejercicios de la OTAN tomen en cuenta el Ártico a largo plazo", indicó este miércoles el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen.

Cabe resaltar que el pasado mes, Trump provocó conmoción entre los países europeos al mostrar un fuerte interés por Groenlandia, alegando motivos de seguridad y que en un eventual caso Rusia y China tomarían el control de la isla ártica.

La idea de Trump provocó una profunda crisis en la Alianza, pero finalmente cambio de opinión en el Foro de Davos tras un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, donde acordaron proteger conjuntamente los intereses de Washington en la isla.

"Ambos líderes acordaron que la OTAN debería asumir colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa de la región, a tenor de la actividad militar rusa y el creciente interés de China", indicó en un comunicado la Alianza Atlántica.

Por su parte, Rusia avisó este miércoles de que replicará con medidas de tipo militar si Occidente refuerza su presencia castrense en Groenlandia.

"Evidentemente, si se da una militarización de Groenlandia y la creación de capacidades militares que apunten a Rusia, responderemos con las medidas adecuadas, incluyendo medidas técnico-militares", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un discurso ante el Parlamento ruso.