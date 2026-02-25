NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Pasaporte

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupan Venezuela y Colombia en la prestigiosa lista

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Pasaportes | Foto Canva
Pasaportes | Foto Canva
El ranking evidencia que los países asiáticos tienen los pasaportes más poderosos del mundo.

La firma líder mundial de asesoramiento Henley & Partners publicó un reciente informe sobre la clasificación mundial de pasaportes. Los datos evidenciados incluyen 20 años de historia con información de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

o

Esta clasificación incluye 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje, y se tienen en cuenta el número de destinos a los que los titulares que pueden acceder sin visa previa.

De acuerdo el análisis de Henley & Partners, Estados Unidos no alcanzó el top 5, debido a la falta de nuevos acuerdos de extensión de visado, políticas migratorias más estrictas y la implementación de reciprocidad de visas por parte de otros países.

El ranking evidencia a los países asiáticos como los pasaportes más poderosos del mundo, los primeros cinco que aparecen en lista son:

  1. Singapur, con 192 accesos.
  2. Japón y Corea del Sur, con 187 accesos.
  3. Suecia, Emiratos Árabes Unidos, con 186 accesos.
  4. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España Suiza, con 185 accesos.
  5. Austria, Grecia, Malta, Portugal, con 184 accesos.

La posición de estos países se debe principalmente a la enorme estabilidad política y económica, junto a una importante diplomacia activa que facilita acuerdos de exención de visado.

Ahora, siguiendo con el ranking países como Nueva Zelandia, Australia, Reino Unido y Canadá se encuentran por encima de Estados Unidos.

Posición de Estados Unidos

Estados Unidos se ubica en el lugar 10 con 179 accesos. Según los análisis el país enfrenta la tercera mayor caída en la clasificación en las últimas dos décadas, después de Venezuela y Vanuatu, cayendo seis lugares, del cuarto al décimo lugar.

Últimos puestos mundiales de pasaportes

Los países que ostentan los últimos cinco puestos de la clasificación son Corea del norte, Somalia, Irak, Siria y Afganistán.

o

Las razones para cada nación varían, pero la principal es que mantienen estrictas políticas gubernamentales y constantes tensiones diplomáticas, solo entre 36 y 24 países pueden ingresar sin visa.

Los primeros cinco países de Latinoamérica en aparecer en lista son:

  1. Chile: en el puesto 12, con 174 ingresos.
  2. Argentina y Brasil: en el puesto 15, con 168 ingresos.
  3. México: en el puesto 22, con 157 ingresos.
  4. Uruguay: en el puesto 23, con 155 ingresos.
  5. Costa Rica: en el puesto 25, con 148 ingresos.

Colombia y Venezuela, son superados por otras naciones de Latinoamérica, Colombia ubicado en el puesto 34, solo cuenta con 131 ingresos y Venezuela en el puesto 44, solo tiene 116 ingresos, manteniendo una posición “estable”, según el análisis.

Temas relacionados:

Pasaporte

Estados Unidos

Visa

Viajes

Turismo

Ranking

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Escepticismo, huelgas y preocupación entre familiares de presos políticos: ley de amnistía no incluye a 400 privados de la libertad

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Trump tiene una títere en el poder en Venezuela": cofundador de Venezuelan American Caucus analizó palabras del presidente de EE. UU. sobre Delcy Rodríguez en Discurso del Estado de la Unión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

La captura de Maduro y la presión sobre el régimen: expertos vaticinan un discurso del Estado de la Unión de Trump cargado de temas latinoamericanos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. ofreciendo el discurso del Estado de la Unión - Foto: EFE
Discurso del Estado de la Unión

"La captura del dictador Maduro fue una victoria colosal para los EE. UU. y abre un nuevo inicio para la gente de Venezuela": Trump en Discurso del Estado de la Unión

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Más de Entretenimiento

Ver más
Concierto en Puerto Rico - Foto EFE
Concierto

Icónico dúo puertorriqueño se reunirá en esta capital sudamericana para presentar el primer concierto de reguetón en 3D de la historia del país

Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

Bad Bunny se pronuncia tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Serguéi Lavrov - Foto AFP
Acuerdo nuclear

Ministro ruso asegura que su país no infringirá los límites del tratado nuclear expirado siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo

Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

Esto sería lo que otorgaría la ley de Amnistía que debatirá la Asamblea Nacional del régimen en Venezuela, según Reuters

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

María Corina Machado se reúne con líderes europeos - Vente Venezuela
María Corina Machado

"Estoy buscando volver a Venezuela lo más pronto posible y he solicitado al Gobierno de Estados Unidos su apoyo": María Corina Machado

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

El presidente Donald Trump se reunirá con militares que participaron en la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Reactivación de vuelos de España hacia Venezuela - Foto referencia: Canva
Aerolíneas

De manera gradual, la aerolínea Air Europa retoma sus vuelos hacia Venezuela, luego de tres meses de pausa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre