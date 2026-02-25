Estos son los pasaportes más poderosos del mundo y la posición que ocupan Venezuela y Colombia en la prestigiosa lista

La firma líder mundial de asesoramiento Henley & Partners publicó un reciente informe sobre la clasificación mundial de pasaportes. Los datos evidenciados incluyen 20 años de historia con información de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

Esta clasificación incluye 199 pasaportes diferentes y 227 destinos de viaje, y se tienen en cuenta el número de destinos a los que los titulares que pueden acceder sin visa previa.

De acuerdo el análisis de Henley & Partners, Estados Unidos no alcanzó el top 5, debido a la falta de nuevos acuerdos de extensión de visado, políticas migratorias más estrictas y la implementación de reciprocidad de visas por parte de otros países.

El ranking evidencia a los países asiáticos como los pasaportes más poderosos del mundo, los primeros cinco que aparecen en lista son:

Singapur, con 192 accesos. Japón y Corea del Sur, con 187 accesos. Suecia, Emiratos Árabes Unidos, con 186 accesos. Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España Suiza, con 185 accesos. Austria, Grecia, Malta, Portugal, con 184 accesos.

La posición de estos países se debe principalmente a la enorme estabilidad política y económica, junto a una importante diplomacia activa que facilita acuerdos de exención de visado.

Ahora, siguiendo con el ranking países como Nueva Zelandia, Australia, Reino Unido y Canadá se encuentran por encima de Estados Unidos.

Posición de Estados Unidos

Estados Unidos se ubica en el lugar 10 con 179 accesos. Según los análisis el país enfrenta la tercera mayor caída en la clasificación en las últimas dos décadas, después de Venezuela y Vanuatu, cayendo seis lugares, del cuarto al décimo lugar.

Últimos puestos mundiales de pasaportes

Los países que ostentan los últimos cinco puestos de la clasificación son Corea del norte, Somalia, Irak, Siria y Afganistán.

Las razones para cada nación varían, pero la principal es que mantienen estrictas políticas gubernamentales y constantes tensiones diplomáticas, solo entre 36 y 24 países pueden ingresar sin visa.

Los primeros cinco países de Latinoamérica en aparecer en lista son:

Chile: en el puesto 12, con 174 ingresos. Argentina y Brasil: en el puesto 15, con 168 ingresos. México: en el puesto 22, con 157 ingresos. Uruguay: en el puesto 23, con 155 ingresos. Costa Rica: en el puesto 25, con 148 ingresos.

Colombia y Venezuela, son superados por otras naciones de Latinoamérica, Colombia ubicado en el puesto 34, solo cuenta con 131 ingresos y Venezuela en el puesto 44, solo tiene 116 ingresos, manteniendo una posición “estable”, según el análisis.