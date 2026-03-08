NTN24
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos revela que un séptimo militar de su país murió tras inicio de ataques contra el régimen de Irán

marzo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Luto por muerte de militares de Estados Unidos tras ataques contra régimen de Irán. (AFP)
El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas militares del país en Oriente Medio, declaró en un comunicado que el militar falleció el sábado.

El ejército de Estados Unidos anunció este domingo la muerte de un militar en Arabia Saudita tras resultar herido el 1 de marzo en una agresión de Irán, en lo que se traduce en la séptima baja del país norteamericano en combate desde el inicio de los ataques al régimen ayatola.

“Anoche, un militar estadounidense falleció a causa de las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Oriente Medio. El militar resultó gravemente herido en el lugar de un ataque contra tropas estadounidenses en Arabia Saudita el 1 de marzo”, informó el Comando Central.

El Comando mencionó que las operaciones de combate contra el régimen continúan. “La identidad del soldado caído se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares”, remarcó.

Los otros seis soldados estadounidenses fallecidos hasta el momento se encontraban en Kuwait y también fueron atacados en la primera ola de bombardeos de represalia de Irán.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su campaña aérea masiva contra Irán el 28 de febrero, el régimen ha respondido con oleadas de ataques con drones y misiles contra Israel y países de Oriente Medio, donde se encuentran tropas norteamericanas.

El sábado, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios asistieron en una base militar de Delaware a la repatriación de los cuerpos de los seis primeros soldados fallecidos.

