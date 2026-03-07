NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Régimen venezolano

La aprobación de Delcy Rodríguez es porque es “muy buena secretaria de Trump”: analista sobre lo dicho por el mandatario de Estados Unidos

marzo 7, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Programa: La Tarde
El experto en política también señaló que “los números de Delcy Rodríguez son prestados” y añade que su “rol es temporal”.

En el programa La Tarde de NTN24, Enderson Sequera, politólogo venezolano, analizó la encuesta de evaluación política de los venezolanos y el gobierno de la partícipe del régimen Delcy Rodríguez.

“Aquellas personas que dijeron que aprueban la gestión de Delcy Rodríguez, no lo hacen directamente por el trabajo que ella puede estar haciendo, sino porque perciben a Delcy Rodríguez como una muy buena secretaria de Trump”, explicó Sequera.

Además, señaló que “los números de Delcy Rodríguez son prestados (…) los que aprueban es ese papel de facilitadora que ella está jugando del plan de Trump en Venezuela”.

“Más allá de la impresionante humillación que fue la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela”, el chavismo “va a entender que el hecho que le hayan quitado a Maduro es un favor”, haciendo referencia a que les dio espacio para que otras figuras del régimen lideraran.

Por último, enfatizó que “Delcy Rodríguez lo que quiere es ganar tiempo, su objetivo, su gran estrategia es ganar tiempo para quedarse en el poder, pero los venezolanos lo rechazamos por completo (…) el rol de Delcy es temporal”.

