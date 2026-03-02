NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Lunes, 02 de marzo de 2026
Irán

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

marzo 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Durante cuatro décadas, el pueblo de Irán ha estado bajo el yugo represor de la brutal tiranía religiosa del régimen de Irán.

El pueblo de Irán ha estado bajo el yugo represor de la brutal tiranía religiosa del régimen de Irán durante más cuarenta años a cargo del ayatolá Alí Jamenei, abatido el pasado sábado en medio de la histórica Operación Furia Épica ejecutada por Estados Unidos e Israel.

Las mujeres perdieron todos sus derechos y libertades luego de la revolución islámica y se vieron obligadas a cubrir su cuerpo y al uso obligatorio del velo, sufriendo discriminación y siendo sometidas bajo la peor crueldad.

o

En La Noche de NTN24 repasamos varios de los contrastes entre la libertad que existía antes de la revolución islámica y la cruel tiranía religiosa impuesta por el régimen de Irán.

Una de las primeras decisiones tomadas por el régimen de los ayatolás en 1979 fue derogar la ley de protección de la familia, que le otorgaba derechos a las mujeres en el matrimonio y el divorcio.

Los hombres entonces recuperaron el derecho unilateral al divorcio y la custodia de los hijos fue retirada a las mujeres en la mayoría de los casos. Igualmente, el mismo año, las mujeres quedaron con la prohibición de cantar en solitario en público o bailar sin el hiyab.

También quedaron en desigualdad ante la justicia: el testimonio de una mujer en Irán, por ejemplo, legalmente tiene solo la mitad del peso que el de un hombre ante los tribunales del régimen, y perdieron el derecho a ejercer como juezas.

o

Inmediatamente tras la revolución, en el año 1981, el ingreso de las mujeres a los estadios para ver partidos masculinos quedó prohibido. En la década del 2000, sin embargo, hubo una especie apertura progresiva que les permitió la entrada a algunos partidos de alto perfil internacionales, pero con zonas segregadas en los estadios.

En 1981 también llegó la imposición para mujeres en las oficinas estatales de cubrirse con el velo islámico, que cubre la cabeza y el pecho. Y en 1983, el hiyab fue impuesto bajo ley de castigo islámico para todas las mujeres en todos los espacios públicos, con penas de castigo como latigazos o multas a quienes la incumplieran.

La ley, cabe resaltar, rige para mujeres y niñas, incluidas las de apenas 9 años, aunque, en la práctica, el velo obligatorio está impuesto desde los 7 años, edad desde la que las niñas en las escuelas de primaria deben utilizarlo.

En 2002, la tiranía de Irán reajustó la edad mínima legal para el matrimonio: los 13 años para las niñas y los 15 años para los niños, sin embargo, están permitidos los matrimonios por debajo de esa edad con algunas condiciones, según el régimen, como la aprobación del padre o abuelo paterno de la menor y de un tribunal competente.

Para Zita Hobbi, mujer iraní en el exilio y activista de derechos humanos, quien tenía 21 años cuando llegó el régimen y vivió el injusto y drástico cambio, se trató de "una locura" que vivió todo el país durante la revolución islámica.

"Ya no teníamos remedio, ya habían subido al trono del poder y nunca quisieron bajar hasta ahora. Y claro, había discotecas, yo personalmente me iba fines de semana a fiestas, viajar, a la playa a nadar, todo lo que es normal, pero de repente todo estaba mal y prohibido", expresó en La Noche de NTN24 Hobbi desde España, donde se refugió.

El panorama para los homosexuales, entretanto, también es aterrador, pues reciben distintas penas según el género de los involucrados y la naturaleza del acto, como pena de muerte, la ejecución y azotes con látigos.

Ramtin Zigorat, activista de la comunidad LGBTIQ+, perseguido por el régimen de Irán, aseguró en La Noche de NTN24 que ser miembro de esta comunidad y ser además iraní "es algo muy duro" por las represiones que el régimen ha ocasionado.

o

"Quieren dar miedo, quieren quitarnos del medio, por eso nos matan públicamente, porque quieren que el resto tengamos miedo. Han ahorcado muchas personas, muchos jóvenes de esa sociedad solo por ser homosexuales (…) ellos han generado mucha violencia contra las personas del colectivo LGBTIQ+", denunció Zigorat.

Temas relacionados:

Irán

Represión

Régimen de los Ayatolás

Violencia contra la mujer

Alí Jamenei

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Tiene Trump en la mira al régimen de Cuba tras operaciones en Irán y Venezuela?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (AFP)
Jorge Rodríguez

Familiares de presos políticos en Venezuela tildan de "show" la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel en Caracas: "no duraron ni 10 minutos, todo un show mediático"

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas": secretario Marco Rubio

Leopoldo López y Diosdado Cabello - AFP
Diosdado Cabello

Leopoldo López desde el exilio califica a Diosdado Cabello de "diablo hecho persona" y pide su salida

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (AFP)
Jorge Rodríguez

Familiares de presos políticos en Venezuela tildan de "show" la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel en Caracas: "no duraron ni 10 minutos, todo un show mediático"

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Bad Bunny

Un venezolano también hizo parte del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

Marco Rubio - Foto AFP
Marco Rubio

"Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas": secretario Marco Rubio

Leopoldo López y Diosdado Cabello - AFP
Diosdado Cabello

Leopoldo López desde el exilio califica a Diosdado Cabello de "diablo hecho persona" y pide su salida

Foto: LATIR Festival
Cultura

De España a Colombia: importante festival convoca grandes nombres de la escena latinoamericana y anuncia su edición 2026

Un hombre espera afuera de tiendas sin abrir durante un apagón en Caracas, Venezuela - Foto de referencia: EFE
FMI

El Fondo Monetario Internacional podría brindar respaldo financiero a Venezuela si el país logra la democratización, según economista

Foto X: @MarineTraffic
Ataque al régimen de Irán

Se interrumpe el transporte marítimo mundial tras ataques contra el régimen iraní: cinco petroleros dañados y alrededor de 150 buques varados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre