NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Futbolistas

Referente del Manchester United Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso por intento de soborno y agresión por un incidente ocurrido en Grecia en 2020

marzo 4, 2026
Por: Diana Pérez
Harry Maguire | Foto: EFE
Maguire recibió una condena inicial en 2020 de 21 meses y diez días de prisión en suspenso; sin embargo, presentó una apelación para que se anulara la condena.

Una de las máximas figuras y leyendas del Manchester United, Harry Maguire, se encuentra en el ojo del huracán tras ser condenado a varios meses de prisión por un incidente ocurrido en 2020. Todo se remonta a agosto de 2020, en Mykonos, Grecia, cuando se vio involucrado en una pelea a las afueras de un bar.

El central del United se encontraba de vacaciones junto a su familia en la isla griega cuando un grupo de hombres se acercó a su hermana, Daisy.

Las versiones apuntan a que intentaron inyectarle una sustancia y se desmayó al instante. El jugador y el resto de la familia la llevaron al hospital y en el camino fueron interceptados por las autoridades.

Versiones afirman que el central y sus acompañantes se pusieron violentos y atacaron a los oficiales. El informe de esa pelea afirma que Maguire trató de sobornar a los agentes para que "se olvidaran del asunto".

Por dicha pelea, el jugador de los 'Diablos rojos' fue acusado por resistencia a la autoridad, intento de soborno y agresión. Maguire recibió una condena inicial en 2020 de 21 meses y diez días de prisión suspendida; sin embargo, presentó una apelación para que se anulara la condena.

Como resultado, se ordenó que el juicio se repitiera, y el segundo proceso fue aplazado en cuatro ocasiones. No obstante, este miércoles un tribunal de Mykonos lo declaró culpable de los tres cargos y lo condenó a 15 meses de prisión suspendida.

Según ha reportado el medio Sky Sports, el equipo legal del futbolista apelará nuevamente la decisión para "limpiar" su imagen.

En una entrevista dada en agosto de 2020 al medio BBC, el referente del conjunto inglés afirmó que no hizo nada y que no se disculparía porque "sé la verdad".

