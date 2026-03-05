NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Gustavo Petro

Polémica en Colombia por la financiación del gobierno a una película de época en la que el presidente Petro aparecerá

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Se conocieron imágenes del rodaje de la cinta de época que narrará la vida del almirante José Prudencio Padilla y el mandatario aparece vestido con traje.

Una nueva polémica envuelve al presidente de Colombia, Gustavo Petro; esta vez tiene que ver con la financiación que hizo el gobierno para la realización de una película. La inversión habría sido por más de 15 mil millones de pesos, aunque Hollman Morris, gerente de RTVC, asegura que fueron 8 mil millones. Además, Petro tendrá participación en la cinta mencionada, pues aparecerá como extra.

El mandatario izquierdista, que acostumbra a ensalzar figuras de la independencia colombiana en prolongados discursos, fue visto con atuendo de época en el rodaje sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe afro del siglo XIX.

Una foto que circula en redes muestra a Petro junto al actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador de un Óscar en 1997 por su actuación en 'Jerry Maguire', que interpreta a Padilla.

El almirante, figura clave en las guerras de independencia que llegó a ser senador, plantó cara a los españoles y contribuyó a expulsarlos de las costas de la entonces Gran Colombia.

"Él no actúa, es una imagen fugaz que aparece en un baile al lado de Cuba Jr como amigo de Cuba Jr, es decir, del almirante Padilla", precisa Hollman Morris sobre el filme que será en inglés y español, según medios locales.

Al respecto, el mismo Gustavo Petro mencionó en su cuenta de X que solo aparece "cinco segundos" y prosiguió: "No veo porque unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo".

Su atuendo recuerda al del militar y libertador Simón Bolívar, fundamental para la independencia de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia y a quien Petro admira y evoca con frecuencia.

La inversión en la cinta ha generado críticas al gobierno, dado que Colombia atraviesa un déficit fiscal y declaró emergencia económica tras las recientes inundaciones en varias zonas del país.

"No estamos hablando de caprichos presidenciales ni delirios presidenciales" sino "un homenaje a un almirante que era negro y era indígena", defendió Morris.

La película se estrenaría tras la salida de Petro de la Presidencia, que termina en agosto de este año.

