NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

"O Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas": exrepresentante de Venezuela ante la ONU

febrero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El exrepresentante de Venezuela ante la ONU Milos Alcalay dijo también en NTN24 que en este momento hay en Venezuela "un monitoreo que permite ir hacia la tercera etapa que es la más importante: la transición".

Milos Alcalay, exrepresentante de Venezuela ante la ONU, aseguró en El Informativo de NTN24 que "o Diosdado Cabello y Padrino López siguen a Delcy Rodríguez, o serán separados de estas etapas", en referencia al "triple proceso" que Estados Unidos está realizando en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

La visita del jefe de la unidad militar que capturó a Maduro —el Comando Sur—, el general Francis Donovan, hace parte, según Alcalay, de la cooperación estratégica anunciada por Estados Unidos, por lo que actualmente lo que se ve es "un monitoreo que permite ir hacia la tercera etapa que es la más importante: la transición" a la democracia en Venezuela.

o

"En estos momentos hay toda una serie de visitas que pueden asegurar que los pasos de la estabilización y de la recuperación se den", aseguró Alcalay, quien dijo que, luego de que Rodríguez estuviera a cargo del régimen desde el operativo militar en Caracas, los demás miembros de esta estructura optaron por sumarse a "un proceso irreversible de transición".

Entretanto, Alcalay también aseguró que, después de la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro, a la Casa Blanca para reunirse con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano "ha cambiado notoriamente su lenguaje" y "ha tenido una serie de posiciones mucho más pragmáticas".

Para Alcalay, las acciones de Estados Unidos no solo están enfocadas en Venezuela y Colombia, "dos países fundamentales en factor de narcotráfico, de la inmigración ilegal y del terrorismo", sino que se trata de "una presencia que permite llevar adelante toda una visión del Caribe en su conjunto".

Asimismo, afirmó que la presencia de la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, es importante en este momento en el proceso.

"María Corina es la que asegura la transición, en este momento es la etapa de la estabilización, pero es que eso va inexorablemente a la transición. Y hablar de transición en Venezuela es hablar de la Premio Nobel de la Paz, de la dirigente María Corina Machado", precisó.

El foco central de esta misión militar y diplomática, cabe resaltar, es coordinar esfuerzos de seguridad y avanzar en la implementación del proceso promovido por Estados Unidos, que busca estabilizar la nación y fortalecer la seguridad interna.

o

También en declaraciones para NTN24, Juan Carlos Aptiz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), aseveró que debería ser "inmediatamente derogado" el decreto de conmoción exterior anunciado por el régimen luego de la extracción de Maduro pues, "si el general Donovan está en Venezuela, peligros de un ataque de una potencia extranjera no hay".

