Sábado, 14 de febrero de 2026
Juegos de Invierno

Día histórico en el deporte sudamericano: esquiador logra la primera medalla para la región en unos Juegos Olímpicos de Invierno

febrero 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Lucas Pinheiro Braathen, esquiador brasileño. (AFP)
Lucas Pinheiro Braathen, esquiador brasileño. (AFP)
Lideró un podio que completaron los suizos Marco Odermatt (a 58 centésimas), plata, y Loïc Meillard (a 1 segundo y 17 centésimas), bronce.

Día histórico para el deporte de Brasil y de Latinoamérica: Lucas Pinheiro Braathen no solo dio este sábado a su país y a la región su primera medalla histórica en unos Juegos Olímpicos de Invierno sino que fue de oro, al ganar el eslalon gigante del esquí alpino.

En la mítica pista del Stelvio de Bormio, este showman de las nieves, nacido hace 25 años en Oslo y que desde 2024 representa deportivamente al país de su madre brasileña, dominó de principio a fin la prueba.

Lideró un podio que completaron los suizos Marco Odermatt (a 58 centésimas), plata, y Loïc Meillard (a un segundo y 17 centésimas), bronce.

o

"¡Es oroooooooooo! (....) Por primera vez, nuestro país sube al podio en una edición de los Olímpicos de Invierno", celebró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su cuenta de X.

Pinheiro Braathen fue el primero en salir entre los 81 competidores y firmó ya un crono espectacular, que le hizo pasar a encabezar la hoja de tiempos, desde cuya cima fue viendo cómo, uno a uno, el resto de favoritos iban quedando atrás.

Odermatt terminaba detrás de él al término de la primera manga, pero ya a 95 centésimas de segundo, mientras que el tercero, el también suizo Loïc Meillard, figuraba ya a 1 segundo y 57 centésimas.

"Lucas ha aprovechado de verdad su dorsal (salir el primero) y ha seguido su plan perfectamente. Ha esquiado de manera increíble, ha sido una de las mayores exhibiciones que puedes ver en una primera manga", estimaba ya entonces el noruego Timon Haugan, que acabó ese primer recorrido a casi tres segundos del tiempo del brasileño.

Unas diferencias tan relevantes situaban a Pinheiro Braathen en una destacada pole position para buscar la medalla de oro y no lo desaprovechó en la segunda manga en la que gestionó bien su margen.

"Escuchar el himno ha sido el mejor momento de todo lo que estoy viviendo hoy. Es un día de muchas emociones y todavía no sé ni dónde estoy", admitió el héroe del día, que el lunes buscará un nuevo éxito en el eslalon.

o

Brasil, que no debutó en unos Juegos Olímpicos de Invierno hasta Albertville 1992, tenía hasta ahora como mejor resultado en el evento el noveno lugar conseguido por Isabel Clark en el snowboard cross de Turín 2006, precisamente en la anterior cita celebrada en Italia y en los Alpes, un país y una cordillera que se confirman como talismanes para el gigante sudamericano.

Para Latinoamérica, el mejor resultado histórico en unos Juegos de Invierno se remontaba a la segunda edición, St Moritz 1928, cuando dos equipos de bobsleigh argentinos fueron cuarto y quinto, respectivamente.

En categoría individual, el noveno puesto de Isabel Clark era el mejor de un deportista latinoamericano, mientras que en el esquí alpino la actuación más destacada de la región había sido un undécimo puesto del chileno Thomas Grob en la combinada de Nagano 1998.

