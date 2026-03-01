NTN24
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Esta lista de nombres confirmados por las fuerzas israelíes se une al abatimiento del líder supremo Alí Jameneí.

Esta es la lista de los objetivos alcanzados en la operación conjunta de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán. Los nombres, cargos y rostros de los ocho que, hasta el momento, han sido confirmados como abatidos por las fuerzas de defensa de Israel, todos ellos integrantes de la cúpula criminal del régimen iraní.

Aziz Nasirzadeh, ministro de Defensa y logística de las fuerzas armadas de Irán desde agosto de 2024, también ocupó los cargos de jefe adjunto del estado mayor de las fuerzas armadas desde septiembre de 2021 hasta 2024, y comandante de la fuerza aérea entre agosto de 2018 y septiembre de 2021.

o

Fue responsable de las industrias que producían misiles y armas de largo alcance que se transferían a los enviados del régimen, así como de la organización SPND, que promovía proyectos en los ámbitos de armas nucleares, biológicas y químicas.

Mohammad Shirazi, jefe de la oficina militar del líder supremo Alí Jameneí desde 1989. Además, era responsable de la conexión entre los altos comandantes de las fuerzas armadas y el líder supremo ayatolá, y fue una figura clave del régimen de terror iraní.

Otro de los abatidos fue Abdol-Rahim Mousavi jefe del Estado Mayor del régimen, asumió el cargo tras el asesinato de su predecesor, Mohammad Bagheri, durante los ataques israelíes contra irán en junio de 2025. Anteriormente se desempeñó como jefe del ejército del régimen iraní de 2017 a 2025.

También está Ali Samkhani, quien fuera hasta ayer, el asesor del ayatolá Alí Jamenei para asuntos de seguridad y secretario del consejo de Defensa, era el responsable del programa nuclear de Irán y gestionaba el desarrollo de las armas nucleares. Anteriormente había sido alto funcionario del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica (IRGC), también fue ministro de Defensa, jefe de la armada iraní y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

o

Mohammad Pakpour, quien al momento de ser eliminado fungía como comandante del cuerpo de la guardia revolucionaria islámica (IRGC) desde la operación "Am Kalavi" y uno de los líderes del "plan para la destrucción de Israel".

Como parte de su función, comandó la fuerza militar central en irán y fue responsable de operar el armamento estratégico contra el estado de Israel, así como de apoyar y dirigir a las organizaciones terroristas apoyadas por Irán en diversos ámbitos.

Hossein Jabal Amelian, titular de la organización SPND, dedicada al desarrollo de armas nucleares, biológicas y químicas. Durante años fue una figura determinante en la toma de decisiones entre la organización y los demás socios que integran el régimen iraní.

También cayó a Reza Mozaffari-Nia, expresidente de esa misma entidad (SDNP) y vinculado a los programas nucleares de la república islámica, fue uno de los promotores del desarrollo de armas nucleares.

Cierra el grupo de abatidos Saleh Asadi, jefe del departamento de Inteligencia del comando de emergencia Khatem Alanbieh y oficial superior de inteligencia del cuartel general supremo de las fuerzas iraníes. Participó en la formulación de la estrategia iraní contra el estado de Israel y Estados Unidos. Asadi participó activamente en el "plan para la destrucción de Israel".

Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

