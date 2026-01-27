El Reloj del Apocalipsis se acerca como nunca al fin del mundo: científicos alertan que quedan "85 segundos" antes de "la medianoche"

El Reloj del Apocalipsis, que mide simbólicamente la inminencia del fin del mundo, se acercó este martes más que nunca a la catástrofe, en medio de crecientes inquietudes sobre las armas nucleares, el cambio climático y la desinformación.

VEA TAMBIÉN “Pensar en un juicio justo a Maduro en Venezuela es totalmente ilusorio”: analista cuestiona pedido del presidente Petro a Estados Unidos o

El grupo Boletín de los Científicos Atómicos movió las manecillas a 85 segundos antes de la medianoche, es decir, cuatro segundos menos que hace un año.

Este anuncio llega un año después del inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, además, naciones como Rusia, China, Estados Unidos y otros grandes países se han "vuelto cada vez más agresivos, hostiles y nacionalistas", indicó el grupo de científicos en un comunicado que anunciaba el adelanto del reloj, decidido tras la consulta de un comité que incluye a ocho laureados con el premio Nobel.

"Los entendimientos globales arduamente conquistados se están derrumbando, acelerando una competencia de poderío de gran escala en la que el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional, fundamental para reducir los riesgos de guerra nuclear, de cambio climático, de uso indebido de las biotecnologías, de amenaza potencial de la inteligencia artificial y de otros peligros apocalípticos", afirmaron.

Asimismo, el comité también advirtió sobre los riesgos crecientes de una carrera de armamento nuclear, dado que el tratado New Start sobre la reducción de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expirará la próxima semana y Trump presiona para implementar un costoso sistema de defensa antimisiles, el "Cúpula Dorada", que colocaría armas en órbita.

El Boletín destacó asimismo los niveles récord de emisiones de dióxido de carbono, principal factor del calentamiento global. Sin embargo, en este ámbito, Trump invirtió radicalmente la política estadounidense en materia de lucha contra el cambio climático.

Por otra parte, Maria Ressa, periodista de investigación filipina y laureada con el Premio Nobel de la Paz en 2021, declaró que "vivimos un Armagedón de la información, la crisis subyacente a todas las crisis, alimentado por una tecnología depredadora que difunde las mentiras más rápido que los hechos y se beneficia de nuestras divisiones”.

Cabe recordar que el Boletín de Científicos Atómicos, fue fundado por Albert Einstein, Robert Oppenheimer y otros científicos nucleares de la Universidad de Chicago, que colocó inicialmente el reloj a siete minutos para la medianoche en 1947.

No obstante, el año pasado el reloj ya se había acercado a la medianoche, aunque solo un segundo, esto en un contexto marcado por expectativas prudentes sobre posibles avances diplomáticos a nivel internacional llamados a reducir tensiones globales, de acuerdo con el informe.