Luis Díaz enciende las redes tras calificar a Jhon Jáder Durán como "villano" y revive rumores sobre supuesta pelea del artillero con Néstor Lorenzo

Los nombres de los futbolistas colombianos Luis Díaz y Jhon Jáder Durán se encuentran siendo tendencia en redes sociales, pero no precisamente por su talento dentro del terreno de juego en sus respectivos clubes.

La razón de que ambos sean tendencia es por la mención que hizo el guajiro del joven delantero, a quien calificó como "villano" durante una peculiar pregunta que le hicieron.

Al artillero del conjunto bávaro le preguntan que si hiciera una película sobre su carrera que actor le gustaría que lo interpretara.

En el video publicado en la cuenta del Bayern Múnich, Díaz responde: "Peter Parker. Spider-Man". Pero las preguntas no quedaron ahí, ya que luego le dicen: "¿Qué compañero de tu carrera sería tu mejor amigo en la película?".

Sin dudarlo, Díaz respondió que su mejor amigo en la cinta sería su compañero en la selección Colombia y amigo Daniel Muñoz. Luego le preguntan por quién sería su mentor, a lo que simplemente contesto que sería Julio Comesaña.

No obstante, lo que ha encendido las redes sociales fue su respuesta cuando le preguntaron qué jugador o equipo sería el villano principal en la película inspirada en su carrera. Ante esto, entre risas, Díaz afirmó: "el villano principal... Durán, Jhon Jáder Durán de Colombia".

Su respuesta ha causado revuelo entre los que dicen que su comentario es solamente de juego y los que creen que el trasfondo de la respuesta tiene que ver con el que Durán no haya vuelto a ser convocado a la selección.

"Con este video cobra más fuerza la teoría de que Durán se agarró con medio camerino después de ese partido de eliminatorias", dijo un usuario.

"Confirma aún mas aquella pelea", "Seguro se lleva super bien con él y por eso lo dice en tono de burla", "Justo lo elige a el, al que acusan de agredir al DT", "Otra vez de confirma que la pelea de Durán en el vestuario de la selección, si sucedió", "Y dicen que no pasó nada con Duran en la selección", son algunos de los comentarios.

A lo que se refieren los internautas es la supuesta pelea que Jhon Durán tuvo con Néstor Lorenzo y otros jugadores de la selección tras el empate de Colombia ante Perú en las eliminatorias que se disputaron en junio de 2025.

Para ese entonces, varios periodistas y medios reportaron que Jhon Jáder Durán, quien - según las versiones - habría discutido fuertemente con el entrenador de la selección Néstor Lorenzo y sus compañeros de equipo James Rodríguez y Jefferson Lerma.

Según se dijo en su momento, Durán ingresó al camerino insultando y manoteando a sus compañeros de selección por lo ocurrido en el partido. Lorenzo entró intentando calmar la situación, pero el artillero lo habría agarrado de la camiseta y lo habría zarandeado.

Ante esto, los futbolistas James Rodríguez y Jefferson Lerma tuvieron que intervenir para separar a Durán del técnico argentino. Algunos han asegurado que la disputa fue tan dura que supuestamente James, Durán y Lerma se fueron a los golpes mientras intentaban alejar al delantero de Lorenzo.

En la intervención James habría terminado en el suelo, mientras que el jugador del Crystal Palace habría golpeado al joven futbolista. La situación se hizo demasiado fuerte y ante los rumores, Lorenzo habló y desmintió dicha pelea.

"No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta maldad, inventar cosas inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien y está fuerte. No jugamos bien, critiquen el juego, nos faltó intensidad y precisión, no pudimos doblegar a un equipo que se defendió bien, pero nada más, no pasó nada; está todo entero en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda y no pasó nada más", manifestó Lorenzo.