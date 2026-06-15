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Medio Oriente

Acuerdo de paz entre Estados Unidos y el régimen de Irán fue firmado electrónicamente: Trump dice que el texto se publicará “muy pronto”

junio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
EE. UU. e Irán - Canva
EE. UU. e Irán - Canva
Washington y el régimen iraní lograron este domingo un memorando para poner fin al conflicto tras meses de ataques en Medio Oriente.

El acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos y el régimen de Irán en Oriente Medio fue firmado electrónicamente, según informó un alto funcionario del gobierno norteamericano.

La fuente, que habló telefónicamente a los periodistas bajo condición de anonimato, indicó que el documento fue suscrito por el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

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"El presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su... dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa", dijo el funcionario.

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Washington y el régimen iraní lograron este domingo un acuerdo para poner fin a meses de conflicto tras los ataques de EE. UU. e Israel contra objetivos de la república islámica el 28 de febrero.

Con la firma del acuerdo, Estados Unidos dijo que espera que el estrecho de Ormuz vuelva a abrirse al tráfico marítimo "sin peajes" por parte del régimen, declaró el vicepresidente Vance.

"Esperamos que el estrecho se abra sin peajes a largo plazo, y ese es el tipo de cuestión que vamos a abordar en estas negociaciones técnicas", que deben comenzar por un período de dos meses a partir del viernes, declaró.

Aunque se sabía que la firma oficial del pacto estaría prevista para el viernes en Ginebra, recientemente surgió la información sobre su firma de manera electrónica.

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En un mensaje en su cuenta de Truth Social este lunes, el presidente Trump había dicho que los barcos comerciales ya "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz.

El mandatario norteamericano, quien se dirigía a la cumbre del G7 en Francia, añadió que los buques "están transitando por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e inmaculada".

Precisamente, fue consultado durante una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre cuándo se conocerá el texto del acuerdo: “Creo que muy pronto. Diría que… quiero que se publique porque es un documento muy importante”.

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