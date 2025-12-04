"El objetivo del Cartel de los Soles es utilizar la droga como arma contra EE. UU.": carta de 'El Pollo' Carvajal a Donald Trump

Enorme revuelo internacional por la carta del exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, en la que revela los nexos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el exterior.

En la misiva, Carvajal, preso en Estados Unidos por narcotráfico, le dice al mandatario que su principal objetivo es alertar de lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el régimen madurista contra Estados Unidos.

La carta, compartida con los medios por su abogado, Robert Feder, constituye la confesión más extensa y directa hasta la fecha de un ex-alto mando del régimen de Maduro.

El exjefe de inteligencia describe cómo el llamado Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros responsables del régimen, funciona como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en Estados Unidos y otros países.

La carta se conoce en medio de la presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre el régimen venezolano y sus operativos contra el narcotráfico en el Caribe.

Según la periodista de investigación militar Sebastiana Barráez, Carvajal "tuvo relación muy estrecha con esos secretos oscuros de la revolución bolivariana", incluyendo vínculos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana.

"'El Pollo' Carvajal tiene información de primera mano y no cabe duda que tiene con qué negociar", afirmó Barráez.

Asimismo, indicó que, Carvajal tenía una red poderosa de inteligencia a lo largo y ancho de todo el país, que iba más allá incluso del cargo que tenía.

“'El Pollo' Carvajal tenía relación muy estrecha con el top del poder en Venezuela, y me refiero, con Diosado Cabello Rondón, actual ministro de del interior y justicia”, puntualizó.