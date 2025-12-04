NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Hugo El Pollo Carvajal

"El objetivo del Cartel de los Soles es utilizar la droga como arma contra EE. UU.": carta de 'El Pollo' Carvajal a Donald Trump

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Sebastiana Barráez, periodista de investigación militar habló en El Informativo de NTN24 sobre la carta del del exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal.

Enorme revuelo internacional por la carta del exjefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, en la que revela los nexos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el exterior.

En la misiva, Carvajal, preso en Estados Unidos por narcotráfico, le dice al mandatario que su principal objetivo es alertar de lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el régimen madurista contra Estados Unidos.

La carta, compartida con los medios por su abogado, Robert Feder, constituye la confesión más extensa y directa hasta la fecha de un ex-alto mando del régimen de Maduro.

El exjefe de inteligencia describe cómo el llamado Cartel de los Soles, dirigido por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros responsables del régimen, funciona como una corporación transnacional dedicada no solo al narcotráfico, sino también a la infiltración política en Estados Unidos y otros países.

La carta se conoce en medio de la presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre el régimen venezolano y sus operativos contra el narcotráfico en el Caribe.

o

Según la periodista de investigación militar Sebastiana Barráez, Carvajal "tuvo relación muy estrecha con esos secretos oscuros de la revolución bolivariana", incluyendo vínculos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana.

"'El Pollo' Carvajal tiene información de primera mano y no cabe duda que tiene con qué negociar", afirmó Barráez.

Asimismo, indicó que, Carvajal tenía una red poderosa de inteligencia a lo largo y ancho de todo el país, que iba más allá incluso del cargo que tenía.

“'El Pollo' Carvajal tenía relación muy estrecha con el top del poder en Venezuela, y me refiero, con Diosado Cabello Rondón, actual ministro de del interior y justicia”, puntualizó.

Temas relacionados:

Hugo El Pollo Carvajal

Régimen de Maduro

El Tren de Aragua

Maduro

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El objetivo del Cartel de los Soles es utilizar la droga como arma contra EE. UU.": carta de 'El Pollo' Carvajal a Donald Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Actualidad

Ver más
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth-Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra Hegseth defiende ataques a narcolanchas tras informe de prensa sobre orden que habría dado en medio del despliegue en el Caribe

El senador republicano Rick Scott. (EFE)
Rick Scott

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Bombardero B-52 frente a Venezuela - Foto X: @AFGlobalStrike
Despliegue militar de Estados Unidos

Analista militar descifra imagen que muestra por primera vez la proximidad real del despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Explosión estelar - Foto de referencia: Canva
Astronomía

Captan por primera vez increíbles imágenes de la explosión y 'muerte' de una estrella

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth-Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario de Guerra Hegseth defiende ataques a narcolanchas tras informe de prensa sobre orden que habría dado en medio del despliegue en el Caribe

El senador republicano Rick Scott. (EFE)
Rick Scott

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Final de la Copa Sudamericana / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

Presentación de Los del Fuego puso ‘la piel de gallina’ a los hinchas en la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro

Disidencias de las FARC

Disidente de las FARC que había sido capturado en febrero fue detenido en Venezuela: 'Wilson' era encargado de instalar artefactos terroristas

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Bombardero B-52 frente a Venezuela - Foto X: @AFGlobalStrike
Despliegue militar de Estados Unidos

Analista militar descifra imagen que muestra por primera vez la proximidad real del despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas

Elon Musk y 3l/ATLAS | Foto AFP y ESA
Elon Musk

Elon Musk lanza advertencia sobre el cometa 3l/ATLAS: “podría aniquilar un continente”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre